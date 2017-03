Istoria Wonder Woman, detaliată în noul trailer oficial [VIDEO]

În fiecare an avem parte de un nou Star Wars și cel puțin două filme din Universul Cinematic Marvel. DC încearcă să facă același lucru cu Wonder Woman.

În timp ce Marvel a reușit să creeze un public dedicat în peste un deceniu de filme lansate la intervale regulate de timp, DC și-a licențiat proprietățile intelectuale pentru mai multe filme cu Batman realizate de diverși regizori. Odată cu filmul Man of Steel din 2013 și Batman V Superman din 2016, a devenit evident că cei de la DC încearcă să creeze un univers cinematic profitabil ce se va extinde pe mai mulți ani.

DC Extended Universe este încă la început, dar potențialul este enorm. Batman și Superman au deja un public numeros, iar dacă filmele viitoare vor reuși să mențină numărul semnificativ de fani, beneficiile financiare nu vor întârzia să apară.

Momentan, se lucrează intens la Wonder Woman. Îndrăgitul caracter feminin și-a făcut deja simțită prezența într-o oarecare măsură în Batman V Superman: Dawn of Justice, lansat anul trecut. În câteva luni, va avea premiera noul film cu Gal Gadot și va fi interesant de văzut cât de mari vor fi încasările pentru un film cu super eroi construit în jurul unui personaj feminin.

În speranța sporirii interesului pentru Wonder Woman, tocmai a fost publicat un nou trailer. Disponibil mai sus, clipul de câteva minute include secvențe pe care nu le-am mai văzut în trecut. Dintr-un punct de vedere, acesta ne ajută să înțelegem mai bine povestea ce a dus la formarea personajului principal. Aparent, o partea importantă din antrenamentul ei a avut loc împreună cu luptătoarele din Amazon. Practic, printr-un volum semnificativ de efort și exerciții de auto-descoperire, Wonder Woman ajunge să dobândească abilitățile de care are nevoie pentru a salva lumea.

Premiera Wonder Woman va avea loc pe 2 iunie. Același personaj va juca un rol și în Justice League, alături de Aquaman, Flash și Batman în noiembrie.