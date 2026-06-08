Celulele care luptă cu cancerul pot fi „slăbite” de o proteină ascunsă. Descoperirea care dă speranțe medicilor

De ce terapia CAR-T nu funcționează mereu la fel

În terapia CAR-T, medicii modifică celulele imunitare ale pacientului pentru a recunoaște și ataca celulele canceroase. Rezultatele au fost spectaculoase în unele tipuri de cancer de sânge, dar în tumorile solide lucrurile sunt mai complicate. Mediul tumoral poate slăbi celulele, le poate bloca sau le poate face să își piardă eficiența.

NFIL3 pare să fie una dintre piesele acestui puzzle. Cercetătorii au analizat sute de factori de transcripție, adică proteine care controlează activitatea genelor, și au observat că NFIL3 joacă un rol important în epuizarea celulelor CAR-T. Pe Playtech am explicat anterior cum un nou tip de tratament ar putea programa celulele din corp să lupte cu cancerul, iar această descoperire merge în aceeași direcție.

O țintă nouă pentru tratamente mai puternice

Dacă rezultatele vor fi confirmate și în studii ulterioare, blocarea NFIL3 ar putea deveni o strategie pentru a produce celule CAR-T mai rezistente. Asta nu înseamnă că tratamentul este gata pentru pacienți, ci că cercetătorii au identificat o țintă biologică importantă, care poate fi testată și rafinată.

Importanța descoperirii este cu atât mai mare cu cât terapia CAR-T este deja folosită în cazuri grave, iar orice îmbunătățire a durabilității celulelor poate avea impact real. Pe Playtech am scris și despre tratamentul cu celule modificate genetic folosit în România, semn că aceste tehnologii nu mai sunt doar experimente îndepărtate, ci intră treptat în medicina reală.

Meta descriere: Cercetătorii au identificat proteina NFIL3 ca posibil factor în epuizarea celulelor CAR-T. Descoperirea poate ajuta la dezvoltarea unor terapii mai eficiente împotriva cancerului.

Nota redacției Playtech: Acest articol are caracter informativ și nu înlocuiește un consult medical; vă sfătuim să cereți întotdeauna sfatul medicului specialist sau un consult de specialitate înainte de a începe sau modifica orice rutină de exerciții sau evaluări la domiciliu.