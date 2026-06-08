Cod galben de ploi torențiale și vijelii în mai multe regiuni din țară. ANM anunță furtuni, grindină și o răcire accentuată a vremii
Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări de tip cod galben de instabilitate atmosferică, valabile în mai multe zone ale țării. Meteorologii avertizează că urmează perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină, iar de la mijlocul săptămânii vremea se va răci semnificativ.
Atenționările vizează în special Muntenia, Dobrogea și anumite zone din Moldova, unde fenomenele severe se vor manifesta pe parcursul următoarelor zile.
Zonele aflate sub cod galben de instabilitate atmosferică
Potrivit ANM, în intervalul 8 iunie, între orele 12:00 și 21:00, în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, precum și în sudul și sud-vestul Moldovei, sunt așteptate episoade de instabilitate atmosferică accentuată.
Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale ce pot atinge viteze de 50-70 km/h. În unele zone este posibilă și apariția grindinei de mici și medii dimensiuni.
Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp, iar izolat se pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.
Fenomene similare pot apărea și în alte regiuni ale țării, inclusiv în anumite zone din Oltenia, Transilvania și în zonele montane.
Noi avertizări pentru ziua de marți
Instabilitatea atmosferică va continua și în cursul zilei de marți. În intervalul 12:00-23:00, Dobrogea și nordul Munteniei vor fi afectate de noi episoade de vreme severă.
Specialiștii ANM estimează că vor exista perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, grindină. Cantitățile de apă prognozate rămân semnificative și pot depăși local 30-40 de litri pe metru pătrat.
Vremea se răcește puternic începând de joi
După temperaturile ridicate de la începutul săptămânii, meteorologii anunță o schimbare importantă a vremii.
Dacă luni temperaturile ajung până la 31 de grade Celsius în vestul și sud-vestul țării, iar miercuri se pot atinge chiar 33 de grade în unele regiuni, de joi valorile termice vor scădea considerabil.
În cea mai mare parte a țării, maximele nu vor mai depăși 24-25 de grade Celsius. Excepție vor face Bărăganul și Dobrogea, unde temperaturile vor rămâne apropiate de 30 de grade.
Cum va fi vremea în București
Capitala se află, de asemenea, sub influența instabilității atmosferice. Pentru București este valabil un cod galben de vreme severă în intervalul 8 iunie, ora 12:00 – 21:00.
Meteorologii prognozează înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Nu sunt excluse vijelii cu rafale de până la 70 km/h și căderi de grindină.
Cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 28 și 30 de grade Celsius, iar minima între 15 și 17 grade.
Și marți există o probabilitate ridicată pentru apariția averselor și a fenomenelor electrice, în special în a doua parte a zilei, când cerul va deveni temporar noros.