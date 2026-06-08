Cod galben de ploi torențiale și vijelii în mai multe regiuni din țară. ANM anunță furtuni, grindină și o răcire accentuată a vremii

Zonele aflate sub cod galben de instabilitate atmosferică

Potrivit ANM, în intervalul 8 iunie, între orele 12:00 și 21:00, în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, precum și în sudul și sud-vestul Moldovei, sunt așteptate episoade de instabilitate atmosferică accentuată.

Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale ce pot atinge viteze de 50-70 km/h. În unele zone este posibilă și apariția grindinei de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp, iar izolat se pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.

Fenomene similare pot apărea și în alte regiuni ale țării, inclusiv în anumite zone din Oltenia, Transilvania și în zonele montane.

Noi avertizări pentru ziua de marți

Instabilitatea atmosferică va continua și în cursul zilei de marți. În intervalul 12:00-23:00, Dobrogea și nordul Munteniei vor fi afectate de noi episoade de vreme severă.

Specialiștii ANM estimează că vor exista perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, grindină. Cantitățile de apă prognozate rămân semnificative și pot depăși local 30-40 de litri pe metru pătrat.

Vremea se răcește puternic începând de joi

După temperaturile ridicate de la începutul săptămânii, meteorologii anunță o schimbare importantă a vremii.