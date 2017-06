Recordurile doborâte de iPhone, la zece ani de la lansarea primului model

Zece ani au trecut de la lansarea primului iPhone. Modelul 2G a fost prezentat pe scenă de Steve Jobs în ianuarie 2007 și a fost lansat în magazine șase luni mai târziu, pe 29 iunie 2007. În această decadă care s-a scurs de la revoluționarea pieței telefoanelor mobile și de la apariția primului smartphone al lumii, Apple a doborât record după record iar cifrele companiei din Cupertino sunt de-a dreptul impresionante.

iPhone-ul inițial rămâne una dintre cele mai mari influențe din istoria telefoanelor mobile, apariția acestuia schimbând direcția în care a mers industria. Aproape toate telefoanele care au apărut ulterior au fost comparate cu el . 3.653 de zile s-au scurs de la lansarea primului iPhone, iar terminalul a însemnat pentru Apple cel mai mare boom în vânzările companiei. Dacă producătorul american stătea oricum bine la capitolul finanțe, lansarea primului smartphone a dus totul la alt nivel.

Succesul iPhone a fost instant, spre deosebire de cel al iPod-ului, care s-a acumulat odată cu trecerea anilor. 6,1 milioane de iPhone-uri 2G au fost vândute în doar un an și trei luni. Până în martie 2011, Apple vânduse deja peste 100 de milioane de deivce-uri. În același an, gigantul din Cupertino devenea cel mai mare producător de telefoane mobile din lume. Era pentru prima dată când Nokia a fost depășită în top. În plus, în anul 2012, Apple câștiga mai mult din vânzarea de iPhone-uri (22,7 miliarde de dolari), decât Microsoft din absolut toate produsele sale (17,4 miliarde de dolari), relatează Wired.

La zece ani de la lansarea primului iPhone, Apple a vândut peste un miliard de telefoane mobile. Cel puțin așa au anunțat oficiali din cadrul companiei. Însă e posibil ca cifra să fie chiar mai mare, având în vedere populariatea terminalelor iPhone. În plus, un studiu ne arată că 395 de iPhone-uri sunt vândute în lume în fiecare minut. De fapt, este foarte probabil ca tu să citești acest articol chiar de pe un iPhone.