Truc pentru iPhone: cum parolezi o notiță sau o transformi în PDF

Aplicația de notițe de pe iOS a evoluat semnificativ în ultimii ani. În iOS 11 poți învăța cum parolezi o notiță, o fixezi în listă și o transformi în PDF.

Deși am înțeles toate dedesubturile iOS și îmi place să cred că am învățat cum se folosesc foarte bine aplicațiile de Calendar și Memento de pe iOS, sunt dependent de notițe. Toate programările pe care le am, întâlnirile și activitățile din perioada următoare sunt trecute la notițe. Dacă cineva mă sună și trebuie să notez ceva rapid, deschid Notițe pe iPhone.

Din acest motiv, am fost foarte încântat când am aflat cum parolezi o notiță sau cum o fixezi în capătul de sus al unei liste stufoase pentru a o evidenția. De asemenea, este posibil să transformi o notiță în PDF, în cazul în care vrei să o expediezi mai departe prin iMessage, email sau altă aplicație de chat.

Toate funcțiile noi în aplicația de notițe au fost implementate într-o manieră destul de intuitivă. După doar câteva swipe-uri și tapuri ți-ai atins scopul. În primul rând, trebuie să intri la notițe și să redactezi o notiță nouă printr-un tap în dreapta jos. Alternativa este să alegi o notiță există. Apasă pe butonul de expediere din dreapta sus și, din opțiunile disponibile, alege Blocare notiță. Introdu o parolă. Aceeași parolă o vei folosi pentru deblocarea respectivei notițe.

În momentul în care ai o notiță în față, tot din butonul de expediere din dreapta sus, alege Creați un PDF. Imediat vei vedea pe ecran PDF-ul proaspăt creat și ține de tine să-l expediezi, să-l editezi scriind pe el cu creionul virtual din dreapta sus sau să-l salvezi într-o aplicație terță, precum Adobe Reader cu un tap în stânga jos.

Ultima opțiune care m-a încântat enorm și nu a fost disponibilă până acum ține de fixarea unei notițe în capătul de sus al listei. Această îți este foarte utilă dacă nu vrei să pierzi o notiță cu medicamente, de exemplu, printre glumițe și rețete de gătit.