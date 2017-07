iPhone 8 se va putea debloca prin recunoaștere facială

Câteodată, cele mai bune și mai importante indicii sunt găsite în cele mai ciudate locuri. În cazul de față, unul dintre cele mai dezbătute feature-uri ale lui iPhone 8, și anume recunoașterea facială, pare că a fost confirmat de codul sursă dintr-un alt device Apple. Boxa inteligentă HomePod pare că ascunde câteva informații destul de importante în acest sens.

iPhone 8 va avea un senzor biometric de recunoaștere facială. Acest lucru a fost descoperit de un developer de aplicații pentru sistemele de operare ale Apple. Codul sursă al lui HomePod indică spre faptul că noul terminal va dispune de noua tehnologie. Linia de cod ”BKFaceDetect” ne confirmă zvonurile, BK venind de la sintagma ”biometric kit”. În plus, toate aceste lucruri vor fi puse în funcțiune cu ajutorul unui senzor infraroșu, care va alcătui un fel de hartă a feței.

De asemenea, pe lângă informațiile referitoare la noul senzor de identificare biometrică, Apple a mai ascuns câte ceva în codul sursă a lui HomePod. Chiar dacă nu pare mare lucru la prima vedere, gigantul din Cupertino a confirmat și design-ul noului iPhone. Nu avem parte de nici o surpriză aici și se pare că terminalul va arăta exact așa cum se așteaptă toată lumea. El va dispune de un ecran mare cu o singură margine, în partea de sus.

Me too. New bezel-less form factor as well pic.twitter.com/Y0RrSOk2OO

— Guilherme Rambo (@_inside) July 31, 2017