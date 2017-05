Cum arată iPad-ul produs de Coreea de Nord și ce specificații are

Coreea de Nord a produs în premieră o tabletă pe care nu s-a sfiit s-o denumească iPad. Ryonghung IPad este un gadget căruia i s-a făcut reclamă prima dată în revista ”Foreign Trade”, publicată în țara condusă de Kim Jong Un, și care nu stă foarte bine la capitolul specificații. Tableta are un procesor quad core de 1,2 GHz, 1 GB de RAM și 8 GB spațiu de stocare. Ea dispune de un port de conectare HDMI precum și de o tastatură atașată.

De asemenea, tot în revista respectivă se specifică faptul că tableta a fost extrem de apreciată în cadrul celui de-al treilea Festival Național de Știință și Tehnologie. IPad-ul are și câteva aplicații preinstalate precum cea care are rolul de a ajuta utilizatorul să identifice până la 1200 de afecțiuni. În plus, vine la pachet și cu un dicționar care se asigură că vei scrie foarte corect pe noul tău Ryonghung IPad.

Culmea este că Ryonghung IPad nu este prima tabletă scoasă pe piață de Coreea de Nord. Cei de acolo au mai produs trei astfel de device-uri în 2013, însă nu aveau legătură cu niciun trademark patentat de Apple. Însă putem înțelege această obsesie a țării conduse de Kim Jong Un pentru compania din Cupertino, mai ales pentru că acesta, precum și tatăl său înaintea lui, este un mare fan Apple. Este binescunoscut faptul că dictatorul nord-coreean folosește un iMac, iar Kim Jong Il, predecesorul său, purta mereu după el un MacBook Pro de 15 inci, notează Mashable.

Piața tech din Coreea de Nord cunoaște o adevărată Epocă de Aur în ultima vreme. După ce a scos diferite tablete pe piață, nord-coreenii au creat și propriul lor sistem de operare, numit Red Star OS. Îți vine sau nu să crezi, acesta a ajuns deja la varianta 3.0 și arată ca o combinație ciudată între Linux și macOS. Poți citi mai multe despre Red Star OS aici.