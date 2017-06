Internetul 5G prin satelit ar putea remedia toate problemele de acoperire

Agenția Spațială Europeană sau ESA lucrează la un proiect pentru realizarea unei rețele 5G de telefonie bazată pe o rețea de sateliți.

Împreună cu 16 agenții spațiale din țări europene Agenția Spațială Europeană a detaliat în urmă cu câteva zile un proiect ce vizează demonstrarea avantajelor unei rețele de telefonie și internet 5G. Inițiativa este intitulată Satellite for 5G, iar bazele ei au fost detaliate în cadrul Air and Space Show de la Paris.

Partenerii participanți la proiect vor lansa o serie stufoasă de sateliți în următorii ani pentru a fi folosiți în diverse experimente pe marginea subiectului. Scopul întregului efort este de a convinge operatorii de telefonie să facă investiții în această soluție inovativă pentru standardul de comunicații 5G, în detrimentul rețelelor clasice bazate pe turnuri terestre. În plus, dacă acest concept va ajunge să fie îmbrățișat la scară largă, va beneficia de suportul Comisiei Europene și o mare parte din costurile inițiale vor fi amortizate.

Dacă în viitor vom ajunge să folosim rețele 5G profitând de conexiuni directe cu sateliți de telefonie, beneficiile pe partea de acoperire vor fi semnificative. Magali Vasierre, directorul diviziei de telecomunicații din cadrul ESA a afirmat că sateliții ar putea oferi conexiuni stabile 5G în munți sau pe insule care nu se află în apropierea unor turnuri de telefonie. În plus, ar facilita apelarea serviciilor de urgență oriunde te-ai afla pe glob, particularitate care este imposibilă la ora actuală.

La ora actuală, înțelegerea dintre ESA și țările Uniunii Europene se află încă în fazele incipiente, dar toți participanți sunt foarte încântați de perspectivele proiectului. Mai multe detalii despre evoluția rețelelor 5G vor fi însă făcute publice săptămâna viitoare în cadrul conferinței Space and Satcom for 5G: European Transport and Connected Mobility ce se va desfășura în perioada 27 – 28 iunie. Rămâne să vedem câți ani vor trece până când ne vom putea bucura cu toții de rețele 5G.