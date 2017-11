Instagram testează un nou buton special pentru aplicație

Instagram aduce, încet dar sigur, funcții interesante în aplicație, iar un nou buton important este testat în prezent.

Instagram testează câteva funcții noi pentru aplicație, iar unele dintre acestea ar putea ajunge destul de curând la toți utilizatorii. Momentan, acestea sunt testate în stilul caracteristic Facebook, fiind oferite unui număr limitat de utilizatori. Unele funcții ar putea fi, însă, abandonate după aceste teste, având în vedere că nu sunt chiar cele mai interesante.

Cea mai interesantă funcție pe care ar putea s-o aducă Instagram este un buton special de Regram. Funcția este așteptată deja de ceva timp de utilizatori, deoarece procesul actual de redistribuire este anevoios: trebuie să salvezi imaginea dorită pe telefon și să o repostezi, sau să folosești o aplicație terță care să te ajute cu redistribuirea. Cei de la The Next Web au obținut informații despre acest buton, care ar urma să arate ca în imaginea de mai jos:

De asemenea, Instagram ar putea să le permită utilizatorilor să caute și să adauge GIF-uri în Stories sau în postările obișnuite. Rămâne de văzut cât de bine va arăta implementarea.

Aplicația ar putea să-ți ofere posibilitatea să salvezi story-urile pe care le postezi într-o arhivă personală. Funcția ar fi mai mult decât binevenită și ți-ar da posibilitatea să salvezi o mulțime de lucruri pe care altfel le-ai pierde după 24 de ore.

Nu în ultimul rând, Instagram testează și o funcție prin care poți să adaugi diverși utilizatori la lista de prieteni apropiați. Datorită acestei funcții, ai putea să arăți diverse imagini sau clipuri într-un cerc restrâns. Utilizatorii nu vor primi notificări când sunt adăugați sau șterși de pe această listă, însă.

Rămâne să vedem câte dintre aceste funcții vor fi implementate. Butonul de redistribuiri, cel puțin, ar fi mai mult decât binevenit.