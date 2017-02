Inner Peace este un software care folosește ultrasunete pentru a detecta mișcarea

Tehnologia care detectează orice tip de mișcare se poate dovedi a fi extrem de utilă, atât introdusă în smartphone-urile pe care le deținem, cât și în dispozitivele inteligente pe care le avem în casă.

Utilitatea unei tehnologii atât de performante este sesizată și de Elliptic Labs care își propune să lanseze Inner Peace, un program care se folosește de ultrasunete pentru a detecta mișcarea. Aceasta este o urmare a Inner Beauty, o metodă care le permite producătorilor de smartphone-uri să îndepărteze senzorul de proximitate. Această tehnologie se folosește de difuzoarele și de microfonul telefonului, dar și de ultrasunete, pentru a identifica gesturile tale. Spre exemplu, își poate da seama când ridici smartphone-ul pentru a-l duce spre chipul tău, conform Digital Trends.

Inner Peace are la bază același tip de tehnologie, iar producătorii își propun să fie folosită în special de ecosistemele Amazon Echo și Google Home. Acest software poate fi programat să detecteze atunci când ocupanții casei se pun în mișcare, dar el poate identifica și alerta în cazul în care sesizează pătrunderea unui intrus în acest mediu.

Partea bună și utilă este că dispozitivele smart se pot închide atunci când nu detectează pe cineva în apropiere, ceea ce înseamnă că factura la electricitate nu te va lăsa fără bani în portofel. Inner Peace se folosește de ultrasunete pentru a permite o înregistrare a mișcării în toate direcțiile. În plus, software-ul nu are nevoie de luminozitate pentru a funcționa optim, ci poate face o treabă la fel de bună și pe întuneric.

Compania are planuri mari și își propune să integreze această tehnologie până în anul 2018, în produse din Internetul Tuturor Lucrurilor (acesta este un concept care definește o lume în care toate obiectele pe care le folosim zilnic sunt conectate între ele). Ideea de la baza unei tehnologii de acest gen nu este doar aceea de menținere a securității locului în care este implementată, ci ea poate deveni o cale de a alerta și proteja ocupanții în cazul producerii unui dezastru major.