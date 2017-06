Inhumans, noul serial Marvel, primește primul trailer

Dacă ai simțit vreodată că există prea puțin continut online din universul Marvel, viitorul serial Inhumans îți va potoli setea de super eroi la TV în toamnă.

Este incredibil pe câte ramuri se extind cei de la Marvel, lucrează pe 15 fronturi pentru a ancora un public cât mai larg în povestea super eroilor de benzi desenate. Nu era suficient că avem câteva seriale Marvel pe Netflix și nu trece nici un an fără măcar două pelicule din Universul Cinematic Marvel la cinema. Pe lângă Agents of Shield, studiourile Disney lucrează intens la Inhumans, viitorul serial ce va încerca să facă valuri pe TV în toamna acestui an.

În Statele Unite, Inhumans va avea premiera pe ABC, dar este puțin probabil să nu ajungă în România prin intermediul unui parteneriat cu un post local. Cu câteva luni rămase până la premieră, americanii investesc intens în promovarea serialului și au început cu un nou trailer pe care îl poți vedea mai sus.

Povestea din Inhumans gravitează în jurul unei familii regale de super eroi ce au venit de pe Lună. Distribuția îi include pe Anson Mount în rolul lui Black Bolt, pe Serinda Swan în rolul meduzei și pe Iwan Rheon din Game of Thrones în rolul lui Maximus. Acțiunea se va petrece pe Pământ, unde întreaga Inhuman Royal Family a ajuns datorită tertipurilor lui Maximus.

Serialul se bazează pe niște benzi desenate a căror publicare a început în 1965. În centrul atenției sunt niște creaturi cu fizionomii umane care, până de curând, și-au făcut viața în orașul Attilan de pe lună. Abilitățile speciale ale membrilor familiei regale din acea localitate sunt derivate din utilizarea unei substanțe mutagenice create pentru un război antic: Terrigen Mists.

Pasionații universului Marvel s-ar putea să-și fi format o idee despre povestea din Inhumans deoarece caracterele au fost detaliate inițial în Agents of Shield. Substanța Terrigen Mists ce se află la baza mutațiilor a fost introdusă în sezonul 2 din 2015 din AoS.

Primul episod din Inhumans va ajunge în cinematografe în format Imax pe 1 septembrie. Pe TV, difuzarea celor 8 episoade din sezonul 1 va începe pe 29 septembrie.