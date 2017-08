Cel mai cald an din istorie: încălzirea globală a stabilit recorduri îngrijorătoare în 2016

Încălzirea globală a stabilit o mulțime de recorduri negative, care ar trebui să ne îngrijoreze, pe parcursul anului 2016.

Anul 2016 a fost cel mai cald din istoria planetei, depășind recorduri vechi de 137 de ani, conform unui nou raport întocmit de cercetători. Temperatura globală a depășit recordul stabilit de anul precedent, 2015.

Anul 2016 a fost și un an al altor recorduri și extreme, inclusiv recordul pentru cele mai ridicate niveluri ale mărilor și pentru cele mai scăzute niveluri ale ghețurilor din Oceanul Arctic și din Antarctica. De asemenea, anul a fost unul dintre cei mai răi în materie de secetă.

Raportul publicat de Bulletin of the American Meteorological Society se bazează pe efortul colectiv a sute de cercetători din 60 de țări, arătând că 2016 a fost un an ”foarte extrem și un motiv de îngrijorare”, conform co-editorului Jessica Blunden.

Aceasta spune că un factor important a fost curentul El Nino puternic în prima parte a anului, dar acesta nu este singura cauză. Anul trecut ne-a adus și recorduri pentru gazele de seră, inclusiv dioxid de carbon și metan.

Conform lui Blunden, creșterea nivelului de dioxid de carbon cu 3,5 ppm (părți per milion) a fost cea mai mare creștere de la an la an înregistrată în cei 58 de ani de măsurători. Nivelul mediu global de dioxid de carbon din atmosferă a ajuns în 2016 la 402,9 ppm, depășind pentru prima dată în istorie 400 ppm.

Alte statistici arată astfel: