HyperX Pulsefire FPS este un mouse de gaming care își face treaba fără amăgeli [PLAYTEST]

Dacă vrei un mouse de gaming care să nu te streseze cu prea multe opțiuni și care să-și facă treaba imediat ce-l scoți din cutie, atunci HyperX Pulsefire FPS este ceea ce cauți.

N-am mai avut de mult timp ocazia să mă joc cu un mouse de gaming, poate și pentru că n-am mai investit multe ore pe săptămână în acest hobby. Am folosit mouse-uri generice, de 10 lei, de 20, poate și mai ieftine; unele au trecut testul timpului, dar altele s-au pierdut pe drum, îndeosebi în urma unor runde pierdute de CS1.6 sau CS:GO.

HyperX Pulsefire FPS a venit la momentul potrivit, când aveam de gând să reintru în lumea CS:GO. Pentru că nu puteam să o fac cu un mouse care nu are nici măcar jumătate din dimensiunile acestuia, am deschis cutia și am conectat mouse-ul de gaming la PC. În mod surprinzător, mouse-ul este de tip plug-and-play și nu trebuie să instalezi un software dedicat, care să te ghideze prin vreo trei ferestre de configurare doar ca să poți folosi mouse-ul așa cum vrei.

Mouse-ul are șase butoane (inclusiv cel de pe rotiță), pe partea stângă a acestuia fiind disponibile două butoane care te trimit înainte și înapoi prin meniuri, de exemplu. Butonul din partea de sus a mouse-ului te ajută să schimbi setările DPI ale lui HyperX Pulsefire FPS Dacă tot a venit vorba de asta, ai la dispoziție patru setări, în ordinea alb, roșu (standard), albastru și galben, care corespund pentru valorile de 400, 600, 800, respectiv 3200 DPI.

400 DPI mi s-au părut destul de puțini, așa că am preferat să mă joc cu celelalte trei valori. Roșul standard este recomandat mai ales pentru browsing-ul general, deși e foarte posibil să vrei să comuți pe albastru pentru ceva mai multă viteză. Setarea galbenă este destul de rapidă și ar putea dura ceva până să te obișnuiești cu ea. Dacă treci de la un mouse cu DPI asemănător, n-ar trebui să fie o problemă, dar dacă te regăsești în situația de a folosi HyperX Pulsefire FPS trecând de la un mouse de buget, atunci setarea standard, de 600 DPI, ar putea fi cea mai comodă.



Mouse-ul este suficient de mare încât să îți poți așeza mâna foarte comod pe el, dar trebuie menționat că designul este creat doar pentru dreptaci. Butoanele laterale sunt așezate puțin cam în față, astfel că va trebui să îți modifici poziția mâinii pe mouse când vrei să apeși pe acele butoane. Când vine vorba de rotiță și de partea laterală, așa cum se vede și în imagini, acestea sunt acoperite cu un material cauciucat și texturat, cu ajutorul căruia poți fi sigur că n-o să-ți scape degetele. Partea mai puțin bună e că materialul e magnet de praf destul de repede, dar se curăță.

Nu trebuie ignorat faptul că HyperX Pulsefire FPS este primul mouse din această serie, astfel că anumite neajunsuri ar putea pica pe seama acestei premiere. Per total, designul este unul plăcut iar acest mouse de gaming este ușor de ținut în mână, chiar dacă trebuie să depui ceva mai mult efort când vine vorba de apăsat butoanele laterale. Ce n-am menționat deja dar trebuie amintit este faptul că mouse-ul are o greutate care-l face ușor de plimbat pe birou, dar care nu îți dă senzația de plastic gol.

La capitolul software, știm deja că nu e nimic de precizat. Aici, depinde de fiecare dacă vorbim despre un avantaj sau despre un dezavantaj. Mi-a plăcut să pot trece direct la treabă odată ce am conectat mouse-ul la un port USB, dar n-ar fi fost rău să existe câteva opțiuni mai detaliate de setare a DPI-ului. De la 800 la 3200 saltul e puțin cam mare, mai ales dacă nu ai mult antrenament pe rezoluții înalte.

Per total, HyperX Pulsefire FPS este o alegere bună dacă ești în căutarea unui mouse de gaming și dacă vrei un model care să-ți ofere strictul necesar, fără să încerce să-ți ia ochii cu 30 de butoane, 20 de culori și valori de 16000 DPI. În plus, acesta are un preț de aproximativ 260 de lei, astfel că ai parte de un raport calitate-preț foarte bun.