Am testat Huawei P10 în low-light cu fotograful Vlad Eftenie

Huawei P9 a fost o surpriză plăcută între telefoane. A venit cu două camere, dar una era dedicată exclusiv fotografiilor monocrom. Acum, odată cu P10, Huawei a îmbunătățit senzorii, a mărit rezoluția și am vrut să văd cum se descurcă în mâinile unui fotograf care a trecut prin toate sistemele disponibile.

Totul la ultimele două modele Huawei începe de la camera. Lângă marca Leica sunt doi senzori, fiecare cu treaba lui, care mai și „colaborează“ din când în când pentru un efect de defocalizare a fundalului similar celui furnizat de o cameră foto. Huawei P10 a fost prezentat oficial în februarie și vine cu un senzor de 20 de megapixeli monocrom și unul color de 12MP.

Rulează tot Android, iar ecranul a rămas la 5,1 inci, foarte bun în ceea ce privește redarea culorilor, a detaliilor și cu o luminozitate bună. Despre telefon s-ar putea vorbi pe trei direcții: design, funcționalități introduse de producător – care îl diferențiază de alte modele cu Android, și cameră foto. Vorbim astfel, în 2017, de un telefon care întoarce fotografia la prima ei stare: alb-negru, cu accent pe umbre, tonuri de gri și treceri între zone luminoase și întunecate.

Am fotografiat sporadic pe film alb-negru, încercând să văd ce au găsit fascinant fotografii la acest mediu și de ce majoritatea îl laudă. Am pornit de la experiența mea personală și am evaluat altfel imaginile pe care le-am obținut din Huawei P9 în urmă cu un an. Huawei P10 duce mai departe conceptul, îmbunătățește redarea detaliilor și reproducerea griului în fotografii. Impresia mea este însă bazată pe pasiunea pentru fotografie, fără s-o fi dezvoltat vreodată mai departe.

De aceea am vrut să văd cum se descurcă telefonul în mâinile unui fotograf mai experimentat. Vlad Eftenie lucrează de câteva luni mai ales cu telefonul. E la îndemână, tehnologia senzorului a evoluat foarte mult în ultimii ani, iar anul trecut a publicat o colecție de imagini cu toamna din București în care majoritatea cadrelor au fost obținute cu telefonul. În 2017, a ajuns la Huawei P10 și am vrut mai ales să îl testeze în condiții low-light, o sarcină dificilă pentru un senzor atât de mic. Împreună cu impresiile lui am adunat și o serie de imagini.

Vlad Eftenie despre Huawei P10 în low-light color și monocrom

„Realizarea fotografiilor în mod low-light (cu lumină ambientală insuficientă) este, în general, o caracteristică rezervata aparatelor DSLR. Aventurarea telefoanelor inteligente pe acest teritoriu poate fi o dovadă de curaj din partea producătorilor. Cu Huawei P9 am avut ocazia să lucrez în mod intensiv mai bine de un an și am observat că imaginile păstrează detaliul net până în zona valorii 2200 a sensibilității ISO, cu rezultate lăudabile. Firesc, am fost foarte curios să văd cum se descurcă noul Huawei P10.

L-am pus în cele mai diverse situații dedicate modului low-light, pentru a-i observa comportamentul. Am lucrat în mod avansat parțial manual și parțial automat. L-am lăsat adesea să seteze singur timpul de expunere sau valoarea ISO. Cu o plajă de timpi de la 30 de secunde până la 1/4.000 dintr-o secundă, expunerea este versatilă. Rămâne să controlăm bine sensibilitatea ISO pentru imagini care păstrează detaliile, deoarece cu cât crește această valoare, cu atât detaliile riscă să se piardă în ceea ce numim „zgomot de imagine“. Așa că, atunci când a fost cazul, am comutat în mod complet manual, cu valori ISO adaptate situației, cât mai joase, preferând să fac un efort să lucrez cu timpi mai lungi, cu mână stabilă, decât să pierd detalii.

Huawei P10 se comportă foarte bine și oferă o bună definiție, chiar și în situații complicate de iluminare.

Ca observație «la cald», modul de lucru în alb-negru, atunci când situația fotografiată recomandă folosirea senzorului dedicat, oferă imagini cu tonuri naturale, foarte plăcute, cu treceri fluente între tonurile de gri. Se simte o îmbunătățire clară față de modelul precedent. Ambele camere păstreaza o latitudine de expunere extinsă, chiar neașteptat pentru un telefon mobil, oferind mult spațiu de lucru în evidențierea detaliilor din zonele închise sau pentru atenuarea celor înalte, supraexpuse.

Tot aici aș aminti de capacitatea de a capta atât poze în format JPG, cel mai întâlnit și folosit în prezent, cât și RAW. Acesta din urmă poate fi procesat în aplicații dedicate pentru a-ți pune amprenta pe imaginea finală.

Huawei P10 este un instrument de lucru fotografic versatil, care poate deveni un partener de încredere pentru fotograful creativ.“

Acestea fiind spuse și consemnate, de luna aceasta Huawei P10 este în magazine. Dacă ești interesat de fotografie, recomand telefonul în special pentru modul monocrom, unde poți experimenta lumea în nuanțe de gri, când tot ce contează e cum îți gestionezi lumina, cum te folosești de volume, de geometrie. Până la urmă, fotografia nu e doar despre poze cu mâncare și selfie-uri.