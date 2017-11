Huawei Mate 10 a fost anunțat în octombrie și vine de acum oficial și în România. Sunt disponibile trei versiuni, așa că trebuie să știi care e mai bună și care e mai rezonabilă ca preț.

Huawei Mate 10 este un telefon prin care compania vrea să câștige atât în fața Apple, cât și în fața Samsung. Dacă în cazul din urmă e destul de ușor, pentru că sud-coreenii n-au mai venit cu nimic semnificativ în ultimul an, în competiția cu Apple ar avea un atu în procesor. Este primul capabil să folosească algoritmi de inteligență artificială și să gestioneze mai bine resursele.

Sunt trei versiuni Huawei Mate 10: Pro, lite și normal, iar primele două vor fi promovate de companie în România. Una e premium, high-end, cea de-a doua este despre volum de vânzări. Cea din urmă va veni oricum în comerț, dar va fi mai puțin scoasă în evidență.

Ce versiune de Huawei Mate 10 să alegi?

Cel mai mult am folosit un Huawei Mate 10 Pro, dar după cum vezi din listele de mai sus atât versiunea obișnuită, cât și cea Pro nu au un hardware diferit. Schimbarea e la ecran, unde Pro consumă mai puțin și raportul de aspect este 18:9 în loc de 16:9. Personal, recomand Huawei Mate 10 Pro. Este mai înalt, îl folosești mai bine în activitățile de zi cu zi și este mai îngust. Altfel, alegerea „de buget“ este Huawei Mate 10 lite.

Cea mai bună alternativă de la Samsung, că tot ziceam la început, este Galaxy S8 Plus, cu un ecran suficient de mare, dar fără să fie la fel de incomod ca Galaxy Note 8. Apoi, am căutat telefoane în marja de preț 3-4.000 de lei și ai o listă cu toate cele bune aici. Dacă nu vrei iOS, atunci iPhone 8 Plus e cea mai bună alegere.

Altfel, în utilizarea de zi cu zi am observat că Huawei Mate 10 Pro are o autonomie foarte bună, iar aici câștigă atât în fața Samsung, cât și în fața iPhone, iar optimizarea făcută pentru EMUI 8 și pentru Kirin 970 se vede în funcționarea cotidiană a aplicațiilor. Nu în ultimul rând, Mate 10 Pro oferă, deocamdată, cel mai bun raport între calitate și preț, în comparație directă cu Samsung, LG, Apple sau chiar HTC, deși taiwanezii n-au mai livrat un dispozitiv de luat în seamă de ceva timp.