HP Pro X2 612 G2 este un hibrid atrăgător cu tastatură detașabilă

Piața de hibride atractive începe să devină din ce în ce mai aglomerată, cu gadgeturi precum HP Pro X2 612 G2 sau Samsung Galaxy Book.

În cazul în care ați dezvoltat o fascinație pentru formatul de PC inițiat de Microsoft cu Surface în urmă cu câțiva ani, acum vedem gadgeturi similare de la producători precum Dell, Samsung sau HP. În continuare modelului G1 lansat în urmă cu aproximativ 2 ani, noul ultra portabil HP a fost anunțat oficial în cadrul MWC 2017.

HP Pro X2 612 G2 este un upgrade semnificativ față de orice lansare anterioară a Hewlett Packard din aceeași gamă. Față de bătrânul G1, conform specificațiilor oficial, noul G2 este cu 27% mai ușor și are o autonomie cu 100% mai mare. Dedicat utilizatorilor din mediul creativ, HP speră să prindă profesioniștii care au nevoie de un ecran sensibil la atingere de calitate și un stylus foarte performant.

În privința alegerilor de design, HP Pro X2 612 G2 folosește un stand rabatabil pentru a transforma rabit din tabletă în laptop. Cu precizie foarte mare, respectivul stand se poate înclina până la 160 de grade. Tableta este detașabilă de tastatură, pentru a se preta într-un număr cât mai mare de scenarii.

În privința conectivității, pe lângă un port USB-C 3.1 pentru alimentare și conectare la diverse docuri, are și un port USB 3 standard. Pe lângă Wi-Fi, puteți opta pentru versiunea cu 4G LTE Global. Diagonala este de 12 inci, iar panoul LCD Full HD are o luminozitate maximă de 240 de niți. Are două camere de 8, respectiv 5 megapixeli, iar ecranul este protejat cu Gorila Glass 4. Pe spate are un senzor de amprentă compatibil cu Windows Hello.

În funcție de buget, puteți opta pentru un HP Pro X2 612 G2 la 980 de dolari cu 4GB RAM, Intel Core m3 și un SSD de 128GB. Modelul de top cu un Core i7 7Y75 vă costă aproximativ 1000 de dolari în plus. Noul sistem este deja disponibil pentru achiziție pe site-ul companiei.