HBO nu mai scapă de hackeri: conturile de Facebook și Twitter au fost sparte

Se fac deja câteva săptămâni de când serverele HBO au căzut victimă unor hackeri, dar se pare că nici conturile de Facebook și Twitter nu sunt în siguranță.

Compania HBO ar putea să treacă prin cea mai dificilă perioadă din istoria ei. Pe lângă hackerii care și-au făcut un scop în viață din a distruge reputația gigantului, nici măcar angajații nu sunt un subiect de mândrie. În definitiv, este inadmisibil ca un episod din Game of Thrones să fie difuzat din greșeală la TV cu 4-5 zile înainte de data oficială în două teritorii diferite.

Din păcate, exact asta s-a întâmplat cu episodul șase din sezonul șapte ce a ajuns pe torrent pe parcursul acestei săptămâni, după ce a fost difuzat de HBO Nordic și HBO Spania. În acel context, nu se știe dacă cineva a fost concediat sau arestat din cauza situației neplăcute.

În orice caz, aventurile HBO au continuat joi seară, când conturile de Facebook și Twitter ale HBO și Game of Thrones au ajuns să fie controlate de hackeri. În spatele atacului s-au aflat membrii grupului OurMine, același care a spart conturile de Twitter ale Netflix și Mark Zuckerberg.

Norocul celor de la HBO, dacă-l putem numi așa, a constat în faptul că OurMine nu a profitat de situație pentru a posta mesaje agresive sau rușinoase. În fiecare circumstanță, postările realizate prin intermediul conturilor sparte au constat în avertismente. Hackerii au scris că au testat securitatea conturilor și că sunt disponibili oricând să ofere suport pentru sporirea securității pe viitor.

Între timp, postările imortalizate în acest material prin capturi de ecran au dispărut de pe conturile oficiale de Facebook și Twitter. În schimb, nu a fost făcută publică vreo declarație oficială pe marginea subiectului de către HBO.

BREAKING: Yet another hack problem for HBO tonight…this time to it’s social media accounts https://t.co/oCRuBsqx1e pic.twitter.com/AM1g7dHL0E

— Andrew Wallenstein (@awallenstein) August 17, 2017