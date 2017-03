Harta globală a celor mai populare opere literare provoacă dezbateri

O nouă hartă apărută zilele trecute pe Reddit începe să facă valuri online după ce a încercat să definească cele mai importante lucrări din diverse teritorii.

Arta este subiectivă. Indiferent dacă vorbim de o pictură sau de o carte, unii vor fi încântați, alții vor fi dezamăgiți. Pornind de la această premisă, este aproape imposibil să rezumi o țară întreagă la un singur roman și să nu te aștepți să existe păreri pro și contra. Inevitabilul s-a produs în momentul în care un internaut care se ascunde în spatele pseudonimului Backforward24 a postat online harta de mai sus.

Trecând peste faptul că până și această hartă este un colaj destul de artistic, mulți critici s-au grăbit să afirme că numele altor lucrări ar fi trebuit să fie incluse. În orice caz, efortul este unul lăudabil și face totuși o treabă destul de bună în a sintetiza cultura diverselor nații prin intermediul celor mai populare scrieri.

Trecând peste titlurile evidente pe care s-ar putea să le recunoașteți, harta reprezintă un mijloc foarte eficient de a descoperi numeroase cărți pe care ar fi bine să le citiți în viitor. Trecând peste Harry Potter, Lord of the Rings, Hunger Games sau Game of Thrones, reprezintă o experiență interesantă să vă deschideți orizonturile către diverse culturi din alte țări prin intermediul unor cărți.

Dacă ați citit Război și Pace de Leo Tolstoy, puteți considera că ați citit cea mai importante carte din literatura rusă, conform autorului acestei hărți. Statele Unite sunt reprezentate prin To Kill a Mockingbird (Să ucizi o pasăre cântătoare) de Harper Lee. În Regatul Unit s-a ales Mândrie și Prejudecată, dar opere de Dickens sau Shakespeare s-ar putea să fi fost mai potrivite. Don Quixote s-ar putea să fie mai relevant în Spania, dar s-a rămas până la urmă la Umbra Vântului de Carlos Ruiz Zafron. Pădurea Spânzuraților de Liviu Rebreanu reprezintă România pe hartă.