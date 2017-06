GTA San Andreas coduri: Toate parolele de care ai nevoie

Dacă ești în căutare de coduri pentru GTA San Andreas și ești gata să dai o nouă șansă jocului, aici găsești lista completă de parole pe care le poți folosi.

GTA San Andreas este, în continuare, un joc extrem de popular, fiind printre cele mai apreciate lansate de Rockstar. L-am jucat îndelung și am terminat campania de câteva ori, atât cu. cât și fără coduri. Ba chiar pe la o vreme am devenit foarte interesat de posibilitățile de modding și am petrecut ore și zile în șir instalând diverse moduri de mașini. Dacă îmi amintesc bine, erau variante de joc gata ”pregătite” cu tot felul de moduri, dar preferam să le instalez individual și să schimb exact ceea ce vreau.

Cu toate că au trecut ceva mai mult de zece ani de când am jucat prima oară GTA San Andreas, multe coduri din joc mi-au rămas încă întipărite în memorie. Probabil că le-am folosit de atâtea ori încât n-o să le uit prea curând, mai ales pe cele mai uzuale. Dacă, în schimb, se întâmplă ca voi să fi uitat vreunele dintre parolele jocului, lista GTA San Andreas coduri de mai jos este exact ce căutați:

GTA San Andreas coduri: Cele mai importante parole

LXGIWYL – Setul de arme 1

PROFESSIONALSKIT – Setul de arme 2

UZUMYMW – Setul de arme 3

HESOYAM – Sănătate, armură și 250.000 de dolari

BAGUVIX – Viață semi-infinită

CVWKXAM – Oxigen infinit

ANOSEONGLASS – Mod de adrenalină

WANRLTW – Ai muniție infinită și nu trebuie să reîncarci

GTA San Andreas coduri: Parole pentru poliție, găști și personaj

TURNUPTHEHEAT – Două stele în plus la nivelul de urmărire al poliției

TURNDOWNTHEHEAT – Șterge nivelul de urmărire

BTCDBCB – CJ este gras

BUFFMEUP – CJ cu mușchi

KVGYZQK – CJ este slab

AEZAKMI – Nu te urmărește poliția niciodată

BRINGITON – 6 stele la căutările poliției

WORSHIPME – Respect maxim

HELLOLADIES – Sex appeal maxim

VKYPQCF – Stamina maximă

PROFESSIONALKILLER – Stăpânești perfect toate armele

NATURALTALENT – Conduci perfect toate vehiculele

GTA San Andreas coduri: Parole pentru mașini

AIWPRTON – Tanc

OLDSPEEDDEMON – Mașină de demolition derby

JQNTDMH – Camionetă

VROCKPOKEY – Mașină de curse

VPJTQWV – Mașină de curse

WHERESTHEFUNERAL – Dric

CELEBRITYSTATUS – Limuzină

TRUEGRIME – Mașină de gunoi

RZHSUEW – Mașină de golf

JUMPJET – Avion de vânătoare

KGGGDKP – Hovercraft

AIYPWZQP – Ai parașută

ROCKETMAN – Ai jetpack

OHDUDE – Elicopter de atac

FOURWHEELFUN – ATV

AMOMHRER – Camion

ITSALLBULL – Buldozer

FLYINGTOSTUNT – Avion de cascadorii

MONSTERMASH – Monster truck

GTA San Andreas coduri: Parole pentru trafic

CPKTNWT – Aruncă în aer toate mașinile

WHEELSONLYPLEASE – Mașină invizibilă

STICKLIKEGLUE – Mașina se conduce perfec

ZEIIVG – Toate semafoarele sunt verzi

YLTEICZ – Șoferii sunt agresivi

LLQPFBN – Mașinile din trafic sunt roz

IOWDLAC – Mașinile din trafic sunt negre

FLYINGFISH – Mașinile zboară

EVERYONEISPOOR – Mașinile de pe stradă sunt ieftine

EVERYONEISRICH – Mașinile de pe stradă sunt de lux

CHITTYCHITTYBANGBANG – Mașinile zboară

JCNRUAD – Mașinile explodează când le lovești

SPEEDFREAK – Toate mașinile au nitro

BUBBLECARS – Mașinile ricoșează când se lovesc

OUIQDMW – Poți ținti când conduci

GHOSTTOWN – Trafic scăzut

FVTMNBZ – Mașinile din trafic sunt de la țară

BMTPWHR – Mașinile și pietonii sunt de la țară

GTA San Andreas coduri: Parole pentru gameplay

SPEEDITUP – Jocul merge mai repede

SLOWITDOWN – Jocul merge mai încet

AJLOJYQY – Oamenii se bat între ei

BAGOWPG – Este o recompensă pe capul tău

FOOOXFT – Toată lumea este înarmată

GOODBYECRUELWORLD – Te sinucizi

BLUESUEDESHOES – Elvis este peste tot

BGLUAWML – Oamenii te atacă cu arme și cu lansatoare de rachete

LIFESABEACH – Petrecere pe plajă

ONLYHOMIESALLOWED – Membrii găștilor sunt peste tot

BIFBUZZ – Găștile controlează străzile

NINJATOWN – Ninja

BEKKNQV – Magnet pentru femei

CJPHONEHOME – Salt uriaș cu bicicleta

KANGAROO – Mega-săritură

STATEOFEMERGENCY – Revolte în oraș

CRAZYTOWN – Orașul este parc de distracții

SJMAHPE – Recrutează pe oricine (9mm)

ROCKETMAYHEM – Recrutează pe oricine(Lansatoare de rachete)

GTA San Andreas coduri: Parole pentru vreme și timp

PLEASANTLYWARM – Vreme însorită

TOODAMNHOT – Vreme foarte însorită

ALNSFMZO – Vreme înnorată

AUIFRVQS – Vreme ploioasă

CFVFGMJ – Vreme cețoasă

YSOHNUL – Ceasul merge mai repede

NIGHTPROWLER – E mereu miezul nopții

OFVIAC – E mereu ora 21:00

SCOTTISHSUMMER – Furtună

CWJXUOC – Furtună de nisip

Această listă de coduri pentru GTA San Andreas îți pune la dispoziție toate parolele de care ai nevoie pentru a te distra în joc. Firește, dacă vrei o experiență autentică, poți încerca să termini jocul fără astfel de ajutoare. Chiar dacă pare greu, vei descoperi că e mult mai ușor decât credeai. După ce rezolvi și asta, te poți întoarce liniștit la coduri și parole distractive.