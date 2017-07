Google finanțează un site cu știri scrise de roboți

Încă nu avem roboți care să scrie știri corecte și ușor de citit, dar o finanțare din partea Google ar putea schimba situația.

Google oferă finanțare pentru un proiect destul de interesant, care are la bază inteligența artificială și care ar urma să scrie știri. Astfel, The Press Association, o agenție de presă din Marea Britanie, a primit aproximativ 807.000 de dolari în cadrul celei de-a treia runde de finanțări a proiectului Digital News Initiative, creat de Google.

Proiectul celor de la The Press Association este cunoscut ca RADAR, sau Reporters and Data and Robots (reporteri, date și roboți), reprezentând un site de știri unde oamenii colaborează cu inteligențele artificiale pentru a crea zilnic o mulțime de povești interesante.

RADAR apare pe site-ul proiectului Google ca fiind un proiect de anvergură și care are ca scop crearea unui flux de știri gata pregătite pentru alte site-uri de profil mai mici.

RADAR va folosi o combinație de expertiză editorială și automatizare, aplicată unui flux mare de date oferite liber. Astfel, sistemul va oferi o îmbunătățire semnificativă a ecosistemului de știri din sfera digitală. Asta, la rândul său, ar trebui să stimuleze industria media locală, mai ales într-o perioadă în care bugetele sunt la limită, dar în care interesul publicului pentru știri este mai mare ca niciodată.

Firește, asta nu înseamnă că jurnaliștii vor rămâne fără locuri de muncă, iar asta o spune chiar editorul Pete Clifton de la Press Association. Acesta a declarat, într-un interviu pentru BBC, că inteligența artificială nu va face jurnaliștii irelevanți. Conform acestuia, sistemul RADAR va oferi posibilitatea de acoperire a unui volum uriaș de știri, care altfel ar fi trecute cu vederea, scrie thenextweb.com.