Google vrea să devină un motor de căutare pentru limbaje de programare

Când vine vorba să cauți linii de cod din diverse limbaje de programare pe Google, te lovești inevitabil de niște limitări.

Căutarea cu caractere speciale pe Google este o treabă delicată, deoarece motorul de căutare nu se împacă foarte bine cu acestea. Totuși, un nou update pe care Google l-a primit recent le face viața mult mai ușoară programatorilor. Astfel, cei care dau de o problemă, pot căuta linii de cod din varii limbaje de programare, iar căutările vor oferi și rezultate mai bune.

Spre exemplu, căutările care conțin șiruri de 2-3 caractere speciale, cum ar fi ”==”, ”===”, sau ”+=” vor oferi rezultate în funcție de înțelesul unor astfel de sintagme în cadrul anumitor limbaje de programare.

Într-o postare pe blogul companiei, Google menționează că, dacă vei căuta ”C++17” pe site, nu vei mai primi rezultate legate de avionul Boeing C17. În schimb, vei primi rezultate care au legătură cu lumea programării. De asemenea, și când vei căuta nume de programe, precum Notepad++ sau She++, vei primi rezultate mai relevante.

Cu ajutorul acestui update, Google face un pas important către oferirea de suport programatorilor. Compania are de gând ca motorul de căutare să devină cea mai bună resursă pentru conținut legat de limbajele de programare. Aceasta este doar prima dintre îmbunătățiri, gigantul urmând să aducă și alte update-uri prin care să ofere o experiență de utilizare cât mai bună pentru programatori.

Între timp, cei de la fossbytes.com recomandă folosirea [Syntax]DB, un site care este un motor de căutare dedicat pentru 9 limbaje de programare. Acestea sunt C, C++, C#, Java, JavaScript, Ruby, Swift și Go.