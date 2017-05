Google Assistant se pregătește să sosească în curând pe iPhone

Cei de la Google au făcut o treabă foarte bună cu noul lor asistent virtual. Din acest motiv, se pregătesc să aducă Google Assistant și pe iPhone-uri.

Cei de la Google au încercat, într-o formă sau alta, să ne ajute să ne obișnuim cu ideea de asistent virtual. Întâi am avut parte de Google Now, care era destul de priceput la a ne oferi informații contextuale pornind de la locația în care ne aflam. Google Assistant introduce un upgrade important față de funcționalitatea Google Now și, tocmai din acest motiv, a fost redenumit.

Lansat inițial împreună cu dispozitivele Google Pixel, Google Assistant a reușit între timp să fie disponibil și pe smartphone-urile altor companii. În plus, dacă vă simțiți aventuroși, îi puteți experimenta abilitățile prin intermediul boxei inteligente Google Home. Următorul pas în evoluția asistentului virtual constă în transpunerea sa pe alte platforme, precum iOS.

Momentan, aceste informații sunt la nivel de zvonuri, dar având în vedere că ne pregătim de conferința Google I/O 2017 în doar câteva zile, este foarte probabil ca mai multe detalii despre evoluția Google Assistant să fie dezvăluite în acel context.

Informația despre Google Assistant pe iOS a fost publicată inițial de către AndroidPolice, citând o sursă apropiată de Google. Dacă se confirmă, până la finele acestei săptămâni, ar trebui să ne putem instala Google Assistant pe iPhone ca o aplicație dedicată. Nu este exclus nici să vedem utiltarul introdus într-o versiune ulterioară a aplicației Google pentru iOS.

În privința modului în care se vor desfășura lucrurile in-app, este foarte posibil ca Google Assistant pe iPhone să vină cu o combinație de comenzi vocale și întrebări în format text. Dacă vă mai aduceți aminte, tot în format text am putut profita de abilitățile asistentului virtual când a fost inclus în aplicația de chat Google Allo.

Cum era de așteptat, este foarte probabil ca Google Assistant să fie întâi disponibil utilizatorilor de iOS din Statele Unite, urmând ca în următoarele săptămâni și luni, să ajungă în alte teritorii.