Google îți arată că am avut un an dificil în cel mai nou colaj video

În fiecare an, cei de la Google publică online un scurt metraj intitulat Year in Search. Cel mai recent dintre ele, ne arată cât de trist a fost 2017.

După cum am atras atenția de mai multe ori în ultimele săptămâni, un număr important de companii profită de această perioadă pentru realizarea unei retrospective. Unii realizează clasamente, alții fac scurt metraje video. Important este să găsească un mod cât mai creativ pentru a ilustra cele mai importante evenimente din anul ce urmează să se încheie în câteva zile.

Având în vedere volumul de informații la care au acces cei de la Google, nu ar trebui să te uimescă faptul că sunt cei mai avizați pentru a arăta la ce ne-am gândit în 2017. Gigantul din Mountain View îți cunoaște fiecare căutare pe Google și știe dacă acele câteva cuvinte au fost relevante la scară globală sau doar în cartierul tău.

Year in Search 2017 este un scurt metraj menit să evidențieze trendurile în materie de căutare din acest an. Pe primul loc în materie de căutări s-a aflat uraganul Irma, dar dezastrele naturale au dominat clasamentul indiferent de numele sau de locația în care s-au desfășurat. Într-un an în care americanii au trecut prin uraganele Harvey, Maria și Jose, ar fi fost ciudat ca oamenii să nu fie afectați. Tragedia din Las Vegas și amenințarea permanentă a unui atac nuclear dinspre Coreea de Nord sunt de asemenea pe harta evenimentelor.

Deși majoritatea căutărilor de pe Google din acest an au fost încârcate cu un ton tragic, marcând evenimente triste, au existat și câteva particularități pozitive ce nu trebuie ignorate. În engleză, mai mulți oameni ca niciodată au căutat ”Cum pot ajuta?” sau cum poți crea o pancarta de protest. Foarte mulți internauți, în speranța că pot ajuta în vreun fel comunitatea, au fost interesați de cum poți deveni pompier, paramedi, activist sau lucrător social. Întregul set de căutări care au dus la Year in Search 2017 poate fi văzut pe site-ul companiei.