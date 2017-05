Pasiunea pentru jocuri se poate transforma într-o adevărată carieră pentru unii dintre tineri. Sunt nenumărate drumuri pe care un gamer le poate urma ca să ajungă să lucreze în industrie. De la game design, la programare, la marketing. Însă azi vorbim despre unul care le permite celor implicați să joace titlurile propriu-zise chiar înainte de lansare. Este vorba despre Game Testing.

Am stat de vorbă cu Marius Potîrniche, fondatorul și CEO-ul studioului de testare Whyttest, și unul dintre cei mai vechi oameni din branșă. În cariera sa, el a fost, printre altele, liderul departamentului de testare al Ubisoft, la nivel mondial, și coordonatorul studioului din București al eRepublik. Însă, întâi de toate, el a fost implicat în Game Testing încă de pe vremea când era doar un copil.

Marius a petrecut foarte multă vreme într-un domeniu despre care ne place să credem că știm, dar nu e deloc așa. Când spui ”Game Testing” gândul îți sare la niște puști care se joacă toată ziua pe calculator și fac și ceva bani din asta. Greșit. Branșa este una extrem de importantă în industrie, iar niciun joc nu iese pe piață fără să treacă teste riguroase din partea studioului. De alfel, tot mai mulți tineri încep să opteze pentru o carieră în domeniu.

”Totul a început în vara lui 2001, atunci când un bun prieten care lucra la Ubisoft mi-a zis că se fac angajări pentru postul de Game Tester. Sincer, nici nu știam că există o astfel de poziție. Când mi-a povestit despre ceea ce ar trebui să fac, am decis să aplic imediat. Cu acea ocazie mi-am creat prima adresă de e-mail, iar primul mail pe care l-am trimis a fost chiar către Ubisoft, cu CV-ul atașat”, începe Marius să-mi povestească.

Încă de la început, Potârniche a fost impresionat de ce urma să facă și povestește despre primele sale zile din companie, și despre cât de plăcută era atmosfera: ”Țin minte că mi-a luat vreo patru-cinci ore la o sală de internet ca să-mi trimit CV-ul și să scriu textul mailului. Îmi doream foarte mult să mă cheme la un interviu și am vrut ca totul să iasă foarte bine. Am fost chemat, am dat un test practic și unul de HR și am fost acceptat. Erau 3 posturi deschise și în prima zi am fost primiți de către Managerul de Testare și de către Managerul General al Ubisoft România de atunci. Între timp, el a ajuns Managerul General al Ubisoft. A fost copleșitor să vezi că acordă atât de multă atenție noilor veniți. În plus, toată lumea ne-a primit foarte frumos. Ubisoft era în același loc cu Ludi Factory (care a devenit ulterior Gameloft) și era «one big happy family»”.

Marius nu a avut atât de multe așteptări când s-a angajat. Însă, pas cu pas, a ajuns din ce în ce mai sus, până a devenit șeful departamentului de testare de la Ubisoft, la nivel mondial. Nu se aștepta la asta atunci când a început, gândindu-se inițial că era vorba de o slujbă trecătoare, de vară. A fost, însă, dragoste la prima vedere. A lucrat în paralel cu facultatea și nu s-a mai uitat în spate.

A avut răbdare și și-a văzut de treabă, iar când managerul departamentului său s-a schimbat, noul șef a văzut potențialul și i-a dat un proiect mic în coordonare. După ce a trecut cu brio de acest hop și-a dat seama că poate face carieră în Game Testing: ”De fiecare dată m-am uitat doar după pasul următor. Dacă mă uit în urmă, nu mi-aș fi imaginat acest traseu, mai ales că aveam colegi foarte buni care ar fi făcut o treabă poate chiar mai bună decât mine pe aceste poziții. Însă, pe fiecare post, am oferit tot ce am putut eu la acel moment”, a adăugat Marius.

Timpul a trecut, iar Marius are acum alte responsabilități și obligații. Însă nu a uitat nicidecum de gaming. Încă reușește să strecoare câteva ore pe săptămână. Înainte să aibă copii, Marius îmi spune că se juca 15 ore pe săptămână, mai ales dacă testa un joc care să-l prindă. Acum se joacă Quantum Break și este mare fan Shootere pe PC și Platformere pe console. În timpul liber îi place să se uite la trailere sau la streamuri, pe net, cu jocuri care sunt apărute recent: ”Jocul favorit este Half Life. A reușit să creeze o atmosferă și să-mi provoace niște sentimente pe care le-am experimentat de puține ori în alte jocuri. Dar, nu l-aș mai juca. Nu vreau să îmi stric sentimentul pe care îl am de fiecare dată când îmi amintesc de nopțile în care mă jucam Half Life. Este posibil ca acum să nu mi se mai pară atât de grozav”.

Sfaturi de la un CEO pentru game testeri

La final, l-am întrebat pe Marius ce părere are despre domeniul în care activează și ce le-ar recomanda tinerilor care se gândesc serios să apuce pe acest drum. Ce oportunități ar putea avea și ce ar trebui să ia în considerare.