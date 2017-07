Game of Thrones a depășit din nou toate recordurile de piraterie și popularitate

În acest weekend, a avut loc premiera noului sezon din Game of Thrones, iar primul episod a depășit toate recordurile de audiență, online și offline.

Anul acesta, noul sezon din Game of Thrones a întârziat câteva luni. De obicei, avea premiera la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie. Asta nu înseamnă însă că publicul nu a așteptat cu sufletul la gură să vadă prin ce aventuri trec personajele sale preferate. Pornind de la această premisă, au fost depășite numeroase recorduri de audiență, atât la TV, cât și printre amatorii de piraterie.

În primul rând, trebuie avut în vedere numărul foarte mare de persoane care au optat pentru vizionarea show-ului la TV. În Statele Unite, de unde au fost publicate cel mai repede staticile pe marginea acestui subiect, 10,1 milioane de persoane au văzut episodul live la TV. Intitulat Dragonstone, episodul a depășit audiența de 8,89 milioane a ultimului episod din sezonul de anul trecut.

Datorită acestor valori, premiera sezonului șapte a intrat în istorie ca fiind cel mai urmărit episod din Game of Thrones din toate timpurile. Legal, tot în SUA, valorii de 10,1 milioane se mai adaugă alte 6 milioane de vizualizări generate de abonații la servicii precum HBO Now sau HBO Go. Primul episod din Game of Thrones difuzat la TV în aprilie 2011 a avut o audiență de 2,22 milioane.

Pe torrent, primul episod a apărut la scurt timp după ce a fost difuzat la TV și nu a durat mult până când a fost descărcat de câteva milioane de persoane. Una dintre versiuni are la această oră asociate 130.000 de persoane care partajează activ fișierul. Foarte multe persoane continuă să se orienteze către torrent, chiar dacă HBO a difuzat Dragonstone simultan în mai multe colțuri la globului. În România, prima difuzare a fost la luni dimineața la ora 4;00, când a apărut și în SUA, chiar dacă a fost redifuzat luni seară. Pe cele mai importante site-uri de streaming ilegal, episodul cu pricina a generat alte câteva milioane de vizualizări.