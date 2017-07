Game of Thrones: Bolile mintale de care suferă personajele

Game of Thrones a revenit astăzi pe micile ecrane cu un nou sezon. Serialul, unul dintre cele mai urmărite din lume, ecranizează povestea scrisă de George RR Martin. Nu cred că mai există persoană care să nu fie familiară cu producția HBO, sau cel puțin să nu fi auzit de ea. Pentru a ne putea pregăti cum trebuie de noul sezon (fără spoilere!), avem o listă cu o analiză psihologică a unora dintre cele mai importante personaje, realizată chiar de un doctor de specialitate.

Kirk Honda, un terapist licențiat, a alcătuit pentru Business Insider o analiză profundă a câtorva personaje despre care știm că nu sunt chiar ok la mansardă. Ce exact este în neregulă cu ele? Aflăm mai jos.

Ramsay Bolton: Sadism sexual, personalitate psihpato-sadică și anti-socială

Despre Ramsay, numai de bine. Honda spune că acesta este cel mai sadic personaj din Game of Thrones. El suferă de sadism în cel mai pur stadiu și nu dă dovadă de nici un pic de empatie atunci când își face victimele să sufere. Ba chiar mai mult, pare că se simte excelent în acele momente. Doctorul atrage atenția că acesta a ajuns așa din cauza tatălui său, Roose Bolton, care prezintă, în mare, aceleași trăsături. Copilăria dificilă și veșnica dorință de afirmare fac din Ramsay un personaj de care ceilalți protagoniști trebuie să se ferească cu orice preț.

Joffrey Baratheon: Personalitate sadică

Honda este de părere că Joffrey suferă de un tip aparte de sadism, numit sadism tiranic. Acesta face deseori abuz de poziția sa și se bucură atunci când reușește să provoace altora suferință fizică sau emoțională. Nu e chiar atât de rău precum Ramsay, însă are și el cu siguranță problemele sale. Toate aceste trăsături i se trag de la abuzul suferit din partea tatălui său și de la relația distantă pe care o are cu mama sa, cel puțin în primele două sezoane din Game of Thrones.

Cersei Lannister: Personalitate anti-socială, psihopată

Diagnosticul pus lui Cersei este unul mai evaziv decât în cazul celorlalte personaje. Aceasta suferă de tulburări psihice din cauza faptului că este o femeie de rang înalt într-o societate patriarhală. Ea este marginalizată și a suferit abuzuri în tinerețe din partea tatălui și soțului ei. Unde mai pui că este implicată într-o relație incestuoasă cu fratele ei. Spre deosebire de Joffrey și Ramsay, Cersei se comportă în acest fel pentru a supraviețui.

Sandor Clegane: Stres post-traumatic

Un peronaj în general plăcut de fanii serialului, ”The Hound”, așa cum îl alintă lumea, a fost terorizat de către fratele său mai mare toată viața. Acesta a fost ars pe față de Gregor când era foarte mic și trăiește cu o frică constantă de foc. Spre deosebire de celelalte personaje analizate până acum, Sandor Clegane este ”băiatul bun”, care dă dovadă deseori de empatie, mai ales față de persoanele neajutorate, cu care se identifică într-un oarecare fel.

Theon Greyjoy: Sindromul Stockholm

Sindromul Stockholm este afecțiunea psihică întâlnită deseori între victimele răpirilor și abuzurilor. Acestea dezvoltă un atașament inexplicabil față de cei care le fac rău. Theon se luptă pentru viața sa, încercând să fie pe cât de submisiv se poate. Ramsay l-a torturat atât de tare încât el și-a uitat chiar și numele, fiind denumit în mod peiorativ ”Duhoare (Reek)”. Și ăsta e cel mai lejer lucru care i s-a întâmplat în captivitate, pe perioada sezoanelor trecute din Game of Thrones. Honda spune despre el că, în sinea sa, știe că merită să fie pedepsit și își acceptă soarta.