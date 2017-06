Forza Motorsport 7 îți va pune calculatorul la încercare

Forza Motorsport 7 este unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului și tocmai au fost dezvăluite cerințele minime pentru versiunea de PC.

La începutul acestei săptămâni, Microsoft și-a anunțat cea mai nouă consolă de gaming cu numele Xbox One X. Prezentarea extravagantei console a gravitat în jurul abilității sale de a randa majoritatea jocurilor de Xbox One în 4K fără nici un fel de emoții. Mai mult decât atât, vor exista jocuri precum Forza Motorsport 7 care vor fi optimizate pentru cea mai rapidă consolă de pe piață, profitând la maxim de puterea suplimentară de procesare.

Pe Xbox One X, în tandem cu un televizor compatibil, Forza Motorsport 7 va putea fi jucat la rezoluție nativă 4K, cu 60 de cadre pe secundă și High Dynamic Range – HDR. Cum era de așteptat, o astfel de performanță este imposibil de atins fără o configurație hardware competitivă. Acesta este și unul dintre motivele pentru care un Xbox One X va ajunge pe piață în luna noiembrie a acestui an la aproximativ 2000 lei.

Pentru că Forza Motorsport 7 se va lansa atât pe Xbox One, cât și pe PC, este interesant de avut în vedere care sunt pretențiile dezvoltatorilor pentru gamerii pe Windows. Astfel, poți să-ți dai seama cam cât te costă un computer care să-ți ofere o performanță similară cu cea mai nouă consolă a gigantului din Redmond.

Cerințele minime de sistem pentru Forza Motorsport 7 includ un Intel Core i5-750 cu 8GB RAM și o placă video cu 2GB de memorie dedicată, minim NVIDIA GeForce GTX 740, GTX 650 sau AMD R7 250X. Jocul nu va rula decât pe Windows 10 cu DirectX 12 API și Hardware Feature Level 11.

Lista specificațiilor recomandate, include un procesor Intel Core i5-4460 cu 8GB RAM și o placă video cu cel puțin 4GB de memorie dedicată sub forma unui GeForce GTX 670 sau GeForce 1050 Ti. Forza Motorsport 7 se va lansa pe Xbox One și PC pe data de 3 octombrie.