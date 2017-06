FIFA 18 va fi despre Ronaldo și cât de greu e să crești un talent

Puține jocuri sunt mai cunoscute decât FIFA și, în egală măsură, puține jocuri mai sunt responsabile de atâtea tastaturi și gamepad-uri distruse când ratezi. Nu lipsește un astfel de titlu nici în 2017 (surprinzător, nu?).

Despre orice joc am scrie în perioada aceasta, scriem în așteptarea lor. Așa e cazul și cu FIFA, tradițional rezervat pentru toamnă, când începe școala și frigul te bagă-n casă, unde vrei să te bucuri de confort și divertisment. Totuși, versiunea aceasta și cea precedentă sunt și despre a te lega emoțional de joc, nu doar despre sportul pe care îl prezintă. Fotbalul are fani, dar ce-i de la EA, se pare, și-au spus că e timpul și ca jocul să aibă prin ceea ce-ți poate oferi.

Astfel, FIFA 18 va fi despre The Journey: Hunter Returns, o călătorie inițiatică începută în 2016 cu un anume Alex Hunter, fotbalist anonim pe care ar trebui să-l crești tu, dacă asta îți dorești. Acum, Hunter e vedetă, e rising star, cum ar spune americanii, și are de luat decizii în viața lui de fotbalist pe val. Păstrând proporțiile, acest Hunter poate fi pentru tine ceea ce Viitorul Constanța e pentru Gheorghe Hagi.

La E3 2017 n-am avut ocazia să-l „întâlnesc“ pe Hunter și nici să-i conduc drumul spre milioane de euro, popularitate și reclame, dar am trecut de câteva ori prin meciuri de kick off în demoul pregătit de Sony pe PlayStation 4. Oricâtă poveste ar fi în FIFA, cu fiecare versiune, jocul acesta are povestea lui și eu am redescoperit-o în repriză de câteva minute.

Cristiano Ronaldo e vedeta acestei ediții, dar pe măsură ce-am jucat, mi-am dat seama că nici nu contează jucătorii. FIFA e jocul acela pe care l-am descoperit în internet cafe și pentru care pierdeam câteva nopți bune în clasa a 12-a, jucând online cu un coleg. Are momentele în care am stricat două taste și un gamepad, pentru că mă enerva. Puteam să dau vina pe obiecte fizice pentru incapacitatea mea de a juca bine. Și, iată, e o versiune nouă de care te vei bucura din 29 septembrie.

Și, ca mențiune finală, pentru cui îi place Nintendo Switch, jocul se va numi EA Sports FIFA pe consola aceasta. Altfel, va fi același FIFA pe care îl știi, dar nițel mai bun. Poți, de exemplu, să schimbi jucători când îți recomandă jocul. N-am prea făcut asta, dar până la urmă schimbările nu sunt atât de relevante ca în realitate, așa că ai putea folosi funcționalitatea asta.