Fidget spinner-ele sunt una dintre cele mai mari atracții disponibile în acest moment pe piață. Folosite cu preponderență de către copii, spinner-ele pot avea și rolul de jucărie anti-stres, care poate fi folosită de oameni de orice vârstă. Însă nu toată lumea e încântată de ele.

Alexey Kazakov, un ”jurnalist” angajat al postului de televiziune controlat de statul rusesc, Rossiya 24, a declarat recent că jucăriile infoensive ar fi de fapt mijloace de provocare a dependenței care fac din oamenii care le folosesc persoane foarte susceptibile la manipulare. Cuvintele gazdei TV nu sunt singurele de acest gen care să apară din partea istituției media. Nenumărate reportaje denigratoare la adresa acestor fidget spinners au apărut pe Rossiya 24.

Angajații din cadrul trustului suspectează că miciile jucării ar fi produse americane menite să ajute opoziția care se luptă cu regimul Putin. Lucururile au mers chiar mai departe de atât. Un alt ziarist al trustului, Alexey Kovalev, a spus că fidget spinner-ele sunt promovate intens de opoziție și ăsta e un semn că acestea ar putea fi gândite pentru a submina autoritatea statului. Kovalev a adăugat că spinner-ele sunt folosite de opoziție pentru a îndepărta atenția de la adevăratele probleme ale Rusiei.

Fidget spinners are used by opposition to pacify followers and distract them from real issues. Because that’s what opposition usually does.

— Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) July 12, 2017