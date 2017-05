A apărut primul trailer pentru Far Cry 5: Unde va fi situată acțiunea [VIDEO]

Astăzi a apărut primul trailer pentru Far Cry 5 iar acesta arată al naibii de bine. După mai multe zile de ”teasing”, Ubisoft a lansat trailerul pentru următorul joc care face parte din una dintre cele mai bănoase și mai productive francize ale lor. Data lansării va fi pe 27 februarie 2018, iar jocul va sosi pe PC, Xbox One, și Play Station 4.

Printre alte lucruri, a fost confirmată zona în care se va petrece acțiunea din joc iar aici avem parte de prima surpriză. Far Cry 5 va fi situat într-un oraș ficțional din Montana, Statele Unite, care se va numi Hope County. Gamerii își vor putea crea personajul cu care vor juca, de la zero, acesta fiind un ajutor de șerif proaspăt mutat în orașul cu pricina. Antagoniștii acestui titlu vor fi cei din cultul religios ”Eden’s Gate”, iar printre ajutoarele tale se numără un preot de culoare, o barmaniță care are o pasiune ascunsă pentru cocktailuri explozive și un pilot care vrea să asigure familiei lui un viitor mai bun, notează Gamespot.

În ceea ce privește gameplay-ul, noutățile sunt și ele variate, multe lucruri noi făcându-și apariția în această categorie. Până acum suntem siguri că avem de a face cu primul Far Cry care va avea loc în America și că va fi jucabil și pe platformele PS4 Pro și Xbox Project Scorpio. De asemenea, o altă noutate este faptul că vei putea zbura cu avioane și efectua bombardamente asupra unor puncte strategice. Și animalele vor juca un rol important în această parte a francizei și vei putea ”angaja” câini care să atatce inamici sau să-ți aducă arme.

Far Cry 5 sosește la un an după lansarea lui Far Cry Primal, care a fost primul joc din serie care a mutat acțiunea în perioada preistorică. Înainte de acesta, Far Cry 4 fusese setat în Munții Himalaya, iar Far Cry 3 pe o insulă din largul coastei tailandeze. Mai multe detalii despre Far Cry 5 vom afla luna viitoare, odată cu evenimentul anual Ubisoft care va avea loc pe 12 iunie.