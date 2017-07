Familia Jetsons va reveni pe televizoare într-un serial live-action

În funcție de vârsta pe care o ai, Jetsons s-ar putea să-ți fi marcat copilăria în aceeași perioadă cu Scooby Doo și The Flinstones, iar acum revine pe micile ecrane.

Deși a fost realizat în varianta originală în anii `60, membrii familiei The Jetsons au ajuns pe ecranele din țara noastră în `90, alături de alte seriale clasice dezvoltate de studiourile Hanna – Barbera. Se pare însă că foarte mulți sunt curioși cum ar putea fi transpus în actualitate bătrânul serial, în contextul în care acțiunea se desfășura în viitorul ,,foarte îndepărtat” din secolul 21.

Conform celor de la TV Line, studiourile Warner Bros. au început producția la un serial de televiziune de tip live-action cu numele de Jetsons. Acesta va fi construit în jurul acelorași caractere din animația anilor `60, iar în poziția de producător executiv îl va avea pe Robert Zemeckis. Numele regizorului s-ar putea să vă fie cunoscut din spatele unor pelicule precum Back to the Future, Pollar Express, Cast Away sau Forrest Gump.

Deși realizatorii sunt la această oră în căutarea unor posturi TV interesate de investiția în noul serial, se cunosc deja câteva detalii de producție. Acțiunea din noul The Jestons se va petrece 100 de ani în viitor față de ziua de azi. Producătorul executiv al Family Guy va ocupa scaunul de creator și va fi responsabil de scenariul primelor episoade.

În speranța mediatizării serialului printr-un lung metraj, sunt șanse foarte mari să vedem The Jetsons în cinematografe, înainte ca acesta să ajungă pe TV. Respectiva iterație a conceptului va fi animată de Conrad Vernon pe care s-ar putea să-l recunoașteți din spatele Sausage Party.

Dacă serialul de animație vă este complet străin, merită să aveți în vedere că The Jetsons a fost difuzat inițial de postul american de televiziune ABC din 1962 până în 1963. Scenariile originale de atunci spuneau povestea familiei The Jetsons în frunte cu George Jetson. Rămâne să vedem cum va putea fi transpusă o animație futuristă într-un live-action de actualitate.