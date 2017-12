Cum vrea Facebook să te scape de cei care te hărțuiesc online

După scandalurile din ultimul an, Facebook are multe păcate de spălat și se pare că apelează la inteligență artificială pentru a remedia problemele importante.

Facebook are o problemă gravă de imagine care trebuie remediată în viitorul apropiat dacă dorește să-și mențină creșterea bazei de date cu utilizatori. Mai multe studii din ultimele luni au atestat faptul că dependența de Facebook are efecte negative asupra oamenilor. În plus, numărul persoanelor hărțuite online este în creștere, iar problema știrilor false propagate intens prin rețeaua de socializare nu pare să se remedieze prea curând.

Trecând peste particularitățile negative ale ecuației, important este că oficialii Facebook au anunțat o serie de instrumente care vor fi implementate la scară globală în următoarele zile. Acestea ar trebui să reducă problema hărțuirii atât pe Facebook, cât și pe Messenger. Toate funcțiile noi sunt rezultatul unei colaborari cu organizații și grupuri care reprezintă drepturile femeilor și jurnaliștilor hărțuiți online.

Începând cu această săptămână, Facebook te va ajuta într-un mod proactiv să interacționezi mai rar cu persoanele care te-au supărat în trecut, cu cei pe care i-ai raportat ca fiind agresivi sau cu cei pe care i-ai blocat. Chiar și dacă cineva blocat își creează un cont nou sau folosește un al doilea cont pe care îl are deja, restricțiile impuse de tine se vor aplica și conturilor adiționale. În contextul în care se întâmplă deseori ca o persoană să te agreseze de pe conturi diverse, acesta este primul pas pentru a te supăra mai puțin online.

Deși a mai încercat și în trecut să facă un pic de curățenie prin conturile false de Facebook sau dublate, inginerii companiei americane și-au anunțat din nou angajamentul în acest scop nobil. Pentru că întregul proces va fi automatizat, înregistrarea a câtorva milioane de conturi adiționale va fi blocată încă din primii pași a procesului de autorizare, conform Facebook. IP-ul sursă a mesajelor e primul criteriu de identificare a hărțuitorilor, dar vor mai fi folosiți și alți algoritmi ce vor rămâne secreți pentru a fi mai greu înșelați.

Pe Messenger, dacă cineva te hărțuiește, vei avea posibilitatea să ignori o conversație și să o muți din Inbox fără să blochezi expeditorul. În plus, dacă vei mai citi mesajele primite ulterior din aceeași conversație, persoana de la capătul firului nu va fi notificată. Acest algoritm va fi îmbunătățit în timp pentru a suporta și conversații în grup.