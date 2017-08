Facebook schimbă publicitatea pe rețea: ce formate nu vor mai funcționa

Facebook are un sistem de promovare destul de complex, dar s-a dovedit și mult prea încărcat pentru ce au nevoie oamenii și brandurile. Firesc, vor urma câteva schimbări.

Facebook va elimina 17 formate de reclame de pe platformă, dar foarte probabil nici nu știai că le ai disponibile până acum. Măsura va fi activă din 15 septembrie, dar cei care deja folosesc aceste formate le vor avea active până pe 29 septembrie. Compania susține că a decis să le elimine, deoarece vrea să îmbunătățească și să extindă produsele de advertising eficient.

Înainte de această decizie, puteai promova pe Facebook atât notițe, cât și aniversări, evenimente sau actualizări ale relației sentimentale. Așa ceva nu va mai fi posibil atât pentru că nu erau prea folosite, dar și pentru că rezultatele erau dezamăgitoare.

We Are Social Media a publicat o listă cu toate aceste formate care vor fi retrase și am selectat câteva care ar fi de interes pentru tine. Nu vei mai putea băga bani într-un check-in într-un local sau oraș, nu vei mai putea promova sondaje sau notițe, schimbarea pozei de profil sau un share ori un fișier încărcat pe rețea. De asemenea, dispare promovare pe evenimente sportive sau solicitarea unui răspuns pentru un eveniment.

Nu vor mai fi promovate playlist-urile cu videoclipuri sau status-uri despre cum se uită oamenii la emisiuni TV sau filme. Dispare și formatul care-ți permitea să sponsorizezi un mesaj publicat pe Timeline de o aplicație, dar mai important e că dispare posibilitatea de-a mai promova susțineri electorale.