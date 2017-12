Facebook reinventează Poke și nimeni nu înțelege de ce

Niciodată nu a fost foarte clar la ce ajută poke pe Facebook, dar inginerii din spatele popularei rețele sociale s-au decis să actualizeze acea funcție.

Încă de la începuturile Facebook, în centrul atenției, lângă poza de profil a unei persoane exista un buton de Poke. Respectiva opțiune se reflecta într-o notificare pentru persoana de la capătul firului fără să fie însoțită de un mesaj anume. Pur și simplu, respectivul știa că i-ai dat un poke și putea să-ți dea unul înapoi. Semnificația gestului rămânea la latitudinea utilizatorului.

”Când am creat poke-ul, am crezut că ar fi cool să ai o funcție fără un scop anume. Oamenii interpretează poke-ul în foarte multe moduri diferite și te încurajăm să găsești propria semnificație pentru el.” În urmă cu mulți ani, până și cei de la Facebook au fost deschiși în a afirma că nu are neapărat un scop. Traducerea mot-a-mot pentru poke ar fi ”împungere”, dar nu este deloc clar că sensul original a fost cu o conotație negativă sau agresivă.

Conform celor de la TheNextWeb, Facebook testează o serie stufoasă de alte gesturi menite să înlocuiască sau amplifice funcționalitatea clasicului poke. În primul rând, butonul original va lua o formă actualizată. În al doilea rând, va ascunde o serie de alte manifestări. Cum în spatele clasicului Like găsești deja de câțiva ani multiple manifestări de sentimente, la fel se va întâmpla și cu poke.

În curând, dacă vei ține câteva momente apăsat pe poke sau vei apăsa mai tare pe acel buton, vei avea avea la dispoziție alte câteva funcții descrise atât în format text, cât și printr-un emoticon. Vei găsi acolo o îmbrățișare, un gest de-a face cu ochiul, un high five și nu numai. Ține de interlocutorul tău dacă va ignora gestul făcut de tine sau își va manifesta entuziasmul cu o manifestare similară.