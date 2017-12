Cum îți controlează Facebook mintea și ce poți face să schimbi asta

Dacă simți că social media, mai ales Facebook, își extinde tentaculele în toate sectoarele vieții tale, nu ești singurul.

Rețelele sociale ca Facebook știu înfiorător de multe despre noi – de la inteligență, orientare sexuală și până la interesele private. Înainte să realizăm, ceilalți ne vor cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi. Facebook, Instagram, Twitter și nu numai ne atrag iremediabil în plasa lor. Costul acestei atracții ar putea fi mai mare decât suntem dispuși să plătim.

Sean Parker, primul președinte Facebook, a explicat ce ne face să ne întoarcem iar și iar la rețelele sociale. „Puțină dopamină din când în când pentru că cineva ne-a dat like sau a comentat la o fotografie ori la un post… și asta te va face să contribui cu mai mult”, a spus Parker. „Este exact genul de lucru pe care l-ar crea un hacker ca mine, pentru a exploata o vulnerabtilitate din psihicul uman… inventatorii, creatorii, eu, Mark… am înțeles asta în mod conștient. Și totuși am făcut-o”.

Vulnerabilitățile de care vorbește Parker sunt nevoile fundamentale ale oamenilor de a face parte dintr-un grup și de a dori un statut social. Creierele noastre tratează informațiile despre noi drept recompense. Tocmai de aceea, dacă cineva îți rostește numele într-o cameră zgomotoasă, devii imediat conștient de asta.

Totuși, nu este totul pierdut. Încă putem învăța să beneficiem de site-uri ca Facebook fără să le lăsăm să ne consume cu totul. Putem să ne schimbăm setările sau chiar să apelăm la aplicații care să gestioneze adicția, cum ar fi Cheeky sau AppDetox. O altă soluție ar fi ca marile companii de social media să facă schimbări direct în interiorul site-urilor și aplicațiilor aferente. Chiar și așa, e greu de crezut că ar fi dispuse să facă așa ceva. Guvernul ar putea să impună anumite reguli pentru a preveni dependența, similar cu restricțiile pentru fumat.

Fiecare utilizator are un motiv diferit pentru care se simte atras de social media. Cel mai adesea, e vorba de nevoia de a evada de emoțiile negative, imposibilitatea de a confrunta problemele zilnice, nevoia de auto-promovare, singurătatea și teama de a nu rata ce fac alții. Adicția de social media este un efect al unei probleme mai profunde.

Dacă vrei să citești mai detaliat despre ce poți face pentru a te elibera de obsesia tehnologiei, poți intra aici, unde vei găsi sugestii de setări și de aplicații care te vor ajuta în lupta dintre social media și libertate.