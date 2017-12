eMAG: televizoare pe care să vezi Revelionul cu Dan Negru

Dacă încă nu ți-ai făcut planuri de Revelion, poți fi sigur că Dan Negru te așteaptă, așa că îți mai trebuie doar un televizor bun.

Un televizor nou înainte de Anul Nou e mai mult decât binevenit, iar prima dintre sugestii este un Philips cu diagonala de 80 de centimetri, modelul 32PFT4132/12. Acesta îți propune o rezoluție a ecranului de 1.920 x 1.080 de pixeli; calitatea imaginii e îmbunătățită și de tehnologia Digital Crystal Clear, astfel că te poți bucura de revelionul cu Dan Negru la maximum. Televizorul are și o reducere de 21% în prezent, iar detaliile complete sunt pe site-ul eMAG.

Televizorul LED Smart Samsung, modelul 40MU6102, îți pune la dispoziție o diagonală mai mult decât generoasă, de 100 de centimetri, dar și o rezoluție a ecranului pe măsură, 4K. Televizorul reușește să facă upscaling la rezoluție UHD, pentru a îmbunătăți orice conținut pe care îl vizionezi. Televizorul stă bine și la capitolul audio, având două boxe de câte 10 W, cu Dolby Digital Plus. Toate detaliile despre televizor și despre reducerea de 32% sunt disponibile aici.

Dacă vrei să joci în liga mare, televizorul Panasonic TX-65EX703E îți oferă o diagonală de 164 de centimetri, așa că ar fi bine să te asiguri că ai suficient spațiu pentru TV. O asemenea diagonală are nevoie și de o rezoluție pe măsură, așa că te vei bucura de conținut 4K. În plus, beneficiezi și de funcția de upscaling, așa că și conținutul de rezoluție mai scăzută va arăta bine. Televizorul are două boxe de 20 W și are funcția VR – Audio True Surround, pentru o experiență audio cât mai bună. Televizorul are o reducere de 33% momentan și poate fi găsit la eMAG.