eMAG continuă nebunia reducerilor de Crazy Days, cu oferte imbatabile

Cu toate că Black Friday s-a terminat azi-noapte, eMAG vine cu o nouă propunere de reduceri în campania Crazy Days.

Dacă n-ai avut timp sau chef să cumperi ceva ieri, e de înțeles. Lumea s-a trezit cu noaptea în cap ca să aștepte reducerile de la eMAG, care au început undeva la 6:50 dimineața.

Acum, însă, ai ocazia să îți faci cumpărăturile pe îndelete, fără să te temi că o să-ți ia cineva ”pâinea de la gură” și televizorul din coșul de cumpărături.

eMAG Crazy Days: televizor LG 32LJ510U

Televizorul LG 32LJ510U e o opțiune accesibilă dacă vrei un TV cu diagonala de 80 de centimetri, suficient de mare încât să-ți ofere o experiență nouă de vizionare. Televizorul vine cu rezoluție HD și cu două boxe de câte 10 W fiecare, pentru un sunet plăcut. În campania Crazy Days, televizorul LG32LJ510U are o reducere de 33%.

Consolă PlayStation 4 Slim 500 GB de Crazy Days

Un PlayStation 4 Slim la reducere reprezintă o soluție foarte bună dacă vrei să te distrezi odată ce ți-ai cumpărat un televizor. Consola este în variantă slim și are un HDD de 500 GB, suficient de încăpător pentru majoritatea titlurilor preferate. În plus, de Crazy Days, consola vine și cu o reducere de 11%.

Televizor LED Smart Samsung 40MU6102 de Crazy Days la eMAG

Televizorul Samsung 40MU6102 îți pune la dispoziție o diagonală a ecranului de 100 de centimetri, dar și o rezoluție de top, 4K. Acesta vine cu un motor de upscaling pentru conținut non-UHD, dar îți oferă și alte tehnologii de îmbunătățire a imaginii. Televizorul vine și cu o reducere de 40% și poate fi cumpărat în campania Crazy Days.

Soundbar Bluetooth Muse M-1600 SBT la eMAG

Un soundbar entry-level dar de calitate este modelul Muse M-1600 SBT, care vine cu o reducere de 54% în campania Crazy Days. Acesta vine cu display LED, iar puterea pe care o poate oferi este de 60 W, suficientă pentru o cameră mică. Ai la dispoziție și o telecomandă pentru control simplu al funcțiilor.

Televizor LED Philips 55PUS6162/12

Televizorul LED Philips 55PUS6162/12 are o diagonală destul de generoasă, de 139 de centimetri, iar rezoluția nu te va dezamăgi, fiind vorba despre Ultra HD. TV-ul are boxe de 20 W, care beneficiază și de funcția Incredible Surround. La capitolul imagine, televizorul vine cu funcții ca Pixel Plus HD, HDR Plus și Natural Motion, care îți oferă o experiență de vizionare perfectă. În plus, de Crazy Days, televizorul are un discount de 42% la eMAG.