Elon Musk a primit aprobarea Guvernului SUA pentru Hyperloop: Care va fi ruta

Elon Musk a postat ieri pe Twitter un mesaj prin care i-a anunțat pe urmăritorii săi că a obținut un acord verbal din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii pentru a construi primul Hyperloop pe teritoriu american.

Tubul va fi amplasat sub nivelul solului și va conecta New York de Washington DC. Chiar dacă se vehicula că prima rută care va fi construită în SUA să lege San Francisco de Los Angeles, se pare că aceasta va trebui să mai aștepte. Pe traseul dintre New York și Washington DC, tubul Hyperloop va avea două opriri, la Philadelphia și Baltimore, lucrările urmând a fi executate prin intermediul unei alte companii deținută de Musk, și anume Boring Company, cea care vrea să rezolve traficul cu ajutorul tunelurilor subterane.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2017

Elon Musk nu a oferit mai multe detalii despre acest acord verbal, însă a spus că durata unei călătorii de la New York la Washington DC va dura doar 29 de minute, ceea ce este cel puțn impresionant. La momentul actual, o călătorie cu trenul între cele două metropole durează trei ore și douăzeci de minute, iar una cu autobuzul, peste patru ore. Pe lângă această rută, Hyperloop va uni în viitor Los Angeles și San Francisco, așa cum era planul inițial. În plus, se pare că ea se va extinde chiar către Texas.

Still a lot of work needed to receive formal approval, but am optimistic that will occur rapidly — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2017

Între timp, s-a confirmat faptul că Musk a primit acceptul de a-și construi rețeaua Hyperloop chiar de la Casa Albă, însă nu se știe exact când va veni și apropbarea oficială. Ar mai putea dura ceva timp din cauza problemei birocrației necesare pentru așa ceva, notează TechCrunch.com.