Duolingo va oferi lecții de Valyriană, o limbă folosită în Game of Thrones

Populara aplicație de învățat limbi străine, Duolingo, va oferi în curând lecții de valyriană, limba vorbită de Daenerys Targaryen în Game of Thrones. Aceasta s-a aflat într-o perioadă de dezvoltare pe platformă, și are acum o dată oficială de lansare. Update-ul aplicației vine la pachet cu un mesaj din partea specialisutlui lingvistic al serialului, David J Peterson. El rostește cuvintele ”Valyrio Mazis”, care pot fi traduse ca ”valyriana vine în curând”. Un oficial Duolingo a confirmat data de lansare a cursului de valyriană pentru 13 iulie.

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) este personajul descendent direct din tărâmul Valyria și totodată singurul care folosește dialectul pur în serial. Alte personaje folosesc verisuni modificate ale limbii. Creatorul limbajului, David Peterson, a creat totul de la zero, construind gramatica limbii în jurul a două expresii folosite de George RR Martin în cărți. Valar Morghulis (toți oamenii trebuie să moară) și Valar Dohaeris (toți oamenii trebuie să servească).

Pe lângă valyriană, Peterson a creat de la zero și limba dothraki, despre care a și vorbit la o conferință organizată special pentru fanii serialului produs de HBO, și anume Con of Thrones. El a spus că unii fani ai Game of Thrones sunt atât de avizi și de împătimiți încât au învățat deja pe de rost cele două limbi, fără să aibă nevoie de Duolingo. Ei chiar îi trimit tweet-uri în timpul episoadelor pentru a-l corecta pentru folosirea incorecta a expresiilor.

Odată cu includerea valyrienei pe lista cu limbi din aplicația Duolingo, vom avea parte de primul curs oficial pentru o limbă inexistentă. Până acum puteai găsi dicționarea online realizate de fani, însă nici unul nu avea ”binecuvântarea” lui Peterson. Pe lângă dicționarele valyriene, există și un curs online de un an oferit de site-ul de specialitate Living Language, cu care poți învăța limba dothraki. El costă 30 de dolari. Nul curs Duolingo pică exact la țanc, înainte de lansarea sezonului șapte al serialului, notează The Verge.