Dacă îți sună telefonul noaptea târziu sau dimineața devreme, ar fi bine să știi cum folosești Do Not Disturb (Nu Deranjați) pe iPhone pentru a avea parte de mai puțin stres.

Do Not Disturb sau Nu Deranjați pe iPhone este o funcție nativă introdusă în urmă cu câțiva ani, odată cu lansarea iOS 6. Între timp, funcția nu a mai beneficiat de modificări semnificative, dar cel mai trist detaliu este că foarte mulți posesori de iPhone nu profită de ea. De aceea, am creat acest tutorial pentru a explica toate beneficiile unei opțiuni foarte utile.

Ideea din spatele modului Nu Deranjați pe iPhone este de a automatiza trecerea telefonului într-un mod silențios în momentele în care nu vrei să fii deranjat. Diferența semnificativă dintre silențios și Do Not Disurb sau Nu Deranjați constă în faptul că acest mod de operare nu îți mai aprinde ecranul telefonului când primești un apel sau orice alt tip de notificare. În plus, nici nu îți mai vibrează, la fel ca atunci când ai folosit switch-ul de pe lateral pentru activarea modului silențios.

Dacă înveți cum folosești Nu Deranjați pe iPhone vei vedea că întreaga funcție poate fi personalizată în așa fel încât să nu pierzi apeluri importante în situații de urgență. Trebuie doar să știi cum profiți de toți parametrii puși la dispoziție.

Scurt și la obiect, dacă nu vrei să folosești Nu deranjați decât ocazional, este suficient să faci un swipe din marginea inferioară a telefonului pentru a apela Control Center. Apasă pe simbolul semilunii și, până când vei apăsa din nou pe același simbol pentru a-l dezactiva, telefonul nu-ți va mai suna și nici nu vei mai fi deranjat. Apropo, când Nu deranjați este activ, vei vedea în permanență o semilună în dreapta sus lângă procentul de baterie.

Alternativa pe care o recomand este să ai activat Nu Deranjați pe iPhone seara târziu și pe parcursul nopții. În acest scop, intră în Configurări, secțiunea Nu Deranjați. Bifează Programat și introdu orele între care vrei să nu fi deranjat de apeluri și notificări. Eu am optat pentru 22:00 și 7:00. Opțional poți opta pentru permiterea apelurilor de la Favorite, astfel nu vei rata un telefon important de la un membru al familiei sau un prieten apropiat. Poți de asemenea să bifezi funcția ,,Apeluri repetate”, astfel, dacă cineva te sună de două ori în trei minute, dându-ți de înțeles că este vorba de ceva urgent, telefonul îți va suna. Ultimul parametru configurabil te ajută să primești apeluri și mesaje chiar și atunci când ai Nu deranjați activat în momentele în care îți utilizezi telefonul – Doar când iPhone-ul este blocat.