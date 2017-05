Cum scapi de notificările din Chrome și Firefox după ce le-ai activat accidental

Notificările din Chrome sau Firefox pot deveni o sursă semnificativă de stres dacă le-ai activat din greșeală de pe un număr important de site-uri web.

În ultimul an, tot mai multe site-uri au început să-ți ofere posibilitatea să accepți notificări de la ele. În cazul unui site de știri dintr-un domeniu care te încântă, respectivele notificări reprezintă o soluție eficientă pentru a afla primul fiecare noutate. Probleme apar în momentul în care respectiva notificare vine însoțită de un sunet discret și, intenționat sau nu, te-ai abonat la notificări de pe un număr semnificativ de site-uri. În acel moment, notebook-ul tău piuie constant și nu mai poți să-ți asculți liniștit muzica sau să te uiți la un serial cu browserul favorit pornit.

Partea bună este că nici un site nu îți poate trimite notificări fără acordul tău, iar dacă i-ai refuzat vreodată dreptul la această activitate, nu are drept de apel. Ideal ar fi însă să știi cum dezactivezi notificările din Chrome sau Firefox pe care le-ai activat din greșeală și să știi unde revii asupra deciziei, dacă ai blocat un site din greșeală. Procesul este diferit de la un browser la altul, dar mai jos voi detalia unde găsești notificările activate în Chrome sau Firefox și cum le poți bloca sau reactiva.

Cum scapi de notificările din Chome sau le activezi pe cele blocate

Browserul celor de la Google are un set foarte stufos de parametri ce pot fi administrați din panoul de control al programului. Primul pas pe care trebuie să-l faci este să pornești browserul, să apeși pe cele trei liniuțe din dreapta sus și să accesezi Settings. În capătul de jos al noului tab deschis, fă click pe Show Advanced Settings pentru a afișa o serie de funcții cu care interacționezi mai rar. În secțiunea Privacy, urmează un click pe Content Settings. Din nou, se deschide o fereastră cu o listă lungă de opțiuni.

Pe noi ne interesează notificările din Chrome, așa că în secțiunea Notifications poți opta pentru acceptarea notificările de la toate site-urile pe care le vizitezi (Allow all sites to show desktop notifications). A doua bifă implică să fii întrebat de fiecare dată când un site vrea să-ți afișeze notificări (Ask when a site want to show desktop notifications (recommended)). Aceasta e recomandabilă. Ultima dintre cele trei implică refuzul implicit la orice ofertă de notificări din partea oricărei pagini web pe care o vizitezi.

Un pic mai jos, înainte de secțiunea Full Screen, găsești un buton marcat Manage Exceptions. Acesta îți deschide o listă cu toate site-uile care ți-au oferit vreodată posibilitatea de a avea afișate notificări. Unele dintre ele vor avea cuvântul Block în dreptul lor, iar altele vor figura cu Allow. În funcție de notificările pe care le dorești activate, asigură-te că scrie Allow în dreptul site-uilor de interes și Block în dreptul celorlalte. Confirmă cu Finish în dreapta jos după ce ai terminat. Modificările realizate în această manieră vor intra în vigoare instant.

Cum scapi de notificările din Firefox sau le activezi pe cele blocate

Cum era de așteptat, Mozilla Firefox incorporează un sistem similar pentru administrarea notificărilor. Diferența majoră între cele două browsere constă în numărul de clickuri necesare pentru a ajunge la lista cu site-urile care îți oferă deja notificări sau pe care le-ai refuzat în trecut. În Firefox, fă un click în dreapta sus pe cele trei liniuție și accesează secțiunea Preferințe sau Preferences. Din nouă fereastră, te interesează secțiunea Conținut din stânga sau Content. La notificări, apasă pe Alege în partea dreaptă.

Site-urile din această listă îți afișează notificări. Pentru ca un site să nu-ți mai poată trimite notificări, trebuie șters. Confirmarea se realizează printr-un click pe Elimină site-ul în stânga jos după ce l-ai selectat din listă. Nici un site nu-ți va mai putea trimite notificări, dacă optezi pentru Elimină toate site-urile. E bine de reținut că, odată șters din listă, un site îți poate cere din nou permisiunea să te streseze cu notificări. Ține doar de tine dacă îl accepți sau îl refuzi.

În altă ordine de idei, internetul tinde să se orienteze din ce în ce mai mult spre un format încărcat de notificări. Această idee nu este neapărat greșită. Trebuie doar să fii un pic atent pentru a preveni transformarea acestei rețete informative într-o sursă de stres. Procesul nu este dificil. Administrarea regulată a notificărilor ar putea face diferența dintre relaxare și enervare.