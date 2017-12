Devil May Cry ar putea fi cel mai agresiv joc de mobile în 2018

Devil May Cry este una dintre francizele de succes din domeniul jocurilor de acțiune pe PC și console, iar anul viitor va sosi pe mobile.

Pasionații de jocuri de tip action-adventure cu elemente RPG au șanse foarte mari să se fi jucat la un moment dat un Devil May Cry. Franciza a fost inițiată în 2001, iar cel mai recent titlu din serie, Devil May Cry 4: Special Edition a fost lansat în 2015. Inițial, a fost disponibil doar în japonia clasificat ca hack & slash. Dezvoltate de Capcom, jocurile din seria DMC au fost create până la această oră pentru Windows, PlayStation 2, 3, 4, Xbox 360 și Xbox One. Inițial, s-a lansat pentru PS2.

Inspirația pentru Devil May Cry vine din Divina Comedie a lui Dante Alighieri, printr-o serie stufoasă de aluzii și caractere din povestea originală. Protagonistul poartă numele Dante, în timp ce alte caractere in-game se regăsesc cu nume similare din povestea scrisă în urmă cu câteva secole: Vergil – Virgil, Trish – Beatrice Portinari, Lucia – Saint Lucy, Furiataurus – Minotaur. Mulți dintre inamicii din joc poartă nume inspirate din păcatele capitale.

Proprietatea intelectuală Devil May Cry a fost licențiată de dezvoltatorul chinez Yunchang Game pentru a crea un joc omonim destinat iDevice-urilor și terminalelor cu Android. Respectiva variantă va fi intitulată Devil May Cry: Pinnacle of Combat și ar trebui să se lanseze în prima parte a lui 2018.

Noul joc pentru smartphone va încerca să recreeze atmosfera agresivă și ritmul alert al jocurilor de console cu același nume. Pentru dezvoltare va fi utilizat motorul grafic Unity 3D. Pentru ca experiența oferită gamerilor să fie una diversificată, jocul va include posibilitatea unor lupte online pe echipe și o aventură PvP.

Din imaginile care au fost publicate până la această oră, reiese că te vei putea juca atât ca Dante, cât și ca Vergil. Nu se știe momentan dacă vor exista și alte personaje. Partea un pic supărătoare este că nu știm sigur dacă va fi lansat și în alte colțuri ale globului, în afară de China.