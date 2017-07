Pentru a preveni dependența, Honor of Kings vine la pachet cu o limită de timp zilnică

Multe jocuri pe mobile crează dependență, iar pentru a preveni acest curent, creatorii Honor of Kings au implementat o limită de timp zilnică de joacă.

La nivel global, dependența de jocuri video este cât se poate de reală și face din ce în mai multe victime. Cu cât dezvoltatorii angajează mai mulți psihologi pentru a crea titluri optimizate să te țină legat de computer, cu atât vedem mai multe cazuri dramatice cauzate de astfel de circumstanțe.

Un documentar HBO din 2014 intitulat Love Child detaliază cazul dramatic al unui cuplu sud coreean care și-au lăsat bebelușul să moară pentru a nu pierde câteva momente din joc. În Asia, situația este atât de gravă, încât au fost create clinici de tratament pentru cei care nu se pot dezlipi de anumite jocuri video. Locațiile similare ca format cu clinicile de dezalcolizare tratează în principal adolescenții din China și Japonia. Dependența de internet în general este de asemenea un subiect de tratament.

Datorită presiunilor din partea publicului, cei de la Tencent au fost nevoiți să introducă o soluție împotriva dependenței în popularul joc Honor of Kings. Titlul cu pricina este intitulat Strike of Kings în alte părți ale globului, dacă ești curios. Începând de astăzi, persoanele sub 12 ani care se joacă, vor fi nevoiți să nu piardă mai mult de o oră în fața ecranului, după care jocul se va închide. Adolescenții între 12 și 18 ani vor avea dreptul să se joace două ore. Din câte se pare, cel puțin momentan, având în vedere că jocul este online, pare imposibil să treci de acele limitări deoarece sunt implementate la nivelul serverului.

Jocul Honor of Kings s-a lansat în 2015 și a fost îmbrățișat cu entuziasm de un număr foarte mare de fani. La ora actuală, este cel mai popular joc din China cu 163 de milioane de utilizatori activi în fiecare lună. Aproximativ 40,1 milioane sunt tineri sub 19 ani, conform Reuters.