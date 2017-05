De ce Universul este atât de gol: o perspectivă inedită asupra arhitecturii sale

Un alt mister cu privire la structura Universului- de ce acesta este atât de gol și de ce stelele și galaxiile se află la o asemenea depărtare unele de celelalte?

Pentru a vă oferi o mică perspectivă, sistemul nostru solar are o lățime de aproape 9 miliarde de kilometri, deși această dimensiune pare a fi impresionantă, lucrurile capătă o nou imagine dacă ne gândim că cea mai apropiată stea se află la 40,000 de miliarde de kilometri depărtare. În plus, galaxia în care trăim are o lățime de aproximativ 100,000 de ani lumină, iar cea mai apropiată galaxie, denumită Andromeda, se află la o distanță de 2,500,000 de ani lumină depărtare, potrivit Popular Science.

Aceste cifre sunt destul de șocante și ne fac să credem că lumea în care ne aflăm nu are limite, dar perspectiva noastră se schimbă dacă ne raportăm la modul în care sunt așezate planetele în Univers. Structura spațiului și așezarea planetelor ne face să ne întrebăm de ce corpurile celeste se află la o depărtare atât de mare unele de celelalte și ce anume a cauzat această despărțire.

Din fericire, această goliciune ține de perspectiva pe care o adoptăm. Spre exemplu, dacă am putea călătorii cu viteza luminii, distanța dintre planete nu ni s-ar mai părea atât de mare. În acest context, viteza luminii este unitatea de măsură cu ajutorul căreia definim ceea ce înseamnă apropiere și depărtare în spațiu.

Însă nu putem pune vina în cârca vitezei luminii, pentru că dacă spațiul nu s-ar fi extins atât de mult în timpul primelor fracțiuni de secundă după Big Bang, toate obiectele astrale s-ar fi aflat la o apropiere mult mai mare. Mai mult, dacă energia întunecată nu ar fi împins planetele la o distanță și mai mare una de cealaltă, prospectele călătoriei interspațiale nu s-ar mai înrăutăți de la un minut la altul.

Astfel, goliciunea Universului se naște în urma unei legături dinamice între două cantități: viteza luminii, care definește distanța, și expansiunea spațiului, care nu face decât să depărteze tot mai mult stelele și galaxiile. Nu știm de ce aceste cantități sunt așa cum sunt, dar ceea ce știm este că dacă ele ar fi altele, Universul ar avea un cu totul alt aspect decât cel cu care ne-am obișnuit.