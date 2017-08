Cum vezi eclipsa totală de soare din 2017 pe internet

Eclipsa totală de soare de anul acesta nu va fi vizibilă din foarte multe teritorii de pe mapamond, dar o poți viziona pe internet datorită CNN.

Eclipsa totală de soare este cel mai impresionant fenomen astrologic de care te poți bucura pe parcursul vieții. Are loc încredibil de rar și, din păcate, nu poate fi observată decât din anumite zone de pe pământ. Românii au avut parte de o eclipsă de soare în 1999, pe 11 august. Aceea a fost ultima eclipsă totală de soare din secolul trecut, iar în România a fost celebrată prin lansarea unor bancnote speciale de 2000 lei. Respectivele bancnote se vând acum cu o avere pe internet, dar acest detaliu contează mai puțin.

Revenind la eclipsa totală de soare din 2017, aceasta va avea loc pe 21 august, dar nu a fost foarte mediatizată în țara noastră deoarece nu va putea fi văzută local. De această dată, americanii vor fi cei privilegiați. Doar în anumite teritorii din Statele Unite ale Americii va putea fi văzută eclipsa în toată splendoarea sa.

Dacă te afli însă în orice alt colț al mapamondului, există însă o soluție pentru a te bucura de respectiva experiență. CNN a anunțat în mod oficial că va oferi pentru streaming gratuit online eclipsa totală de soare la rezoluție 4K în 2D sau în VR cu un flux video la 360 de grade. În plus, online, vei avea acces la filmări de pe întregul traseu al eclipsei, chiar dacă din anumite teritorii va fi vorba doar de o eclipsă parțială, în loc de totală.

Difuzarea evenimentului se va face la adresa cnn.com/specials/vr/total-solar-eclipse-2017. Show-ul va începe cu o emisiune intitulată CNN`s Eclipse of the Century la care va participa astronautul Mark Kelly și corespondentul CNN responsabil de spațiu și știință – Rachel Crane. Transmisiunea va începe pe 21 august la ora 8:00 AM – ora României.