Cum ștergi Internet Explorer din Windows 10 fără riscuri

Sunt foarte multe motive să îndrăgești Windows 10 ca sistem de operare. Pentru siguranță sporită însă, ar fi bine să știi cum ștergi Internet Explorer din Windows 10.

Prezența browserului Internet Explorer în Windows 10 a fost un compromis încă din prima zi. Până și cei de la Microsoft au clasificat decizia de a-l include în continuare în cel mai recent SO ca fiind un rău necesar. Browserul continuă să fie foarte vulnerabil la probleme de securitate și, în continuare, are potențialul de a-ți pune sistemul în pericol, chiar și după atâția ani. Dacă până și gigantul din Redmond a preferat să creeze un browser de internet de la zero pentru Windows 10, îți dai seama că IE nu mai poate fi salvat.

Unul dintre motivele pentru care anumite persoane continuă să folosească Internet Explorer are legătură cu suportul pentru programe web ce folosesc ActiveX. Conținutul video de pe anumite DVR-uri nu poate fi vizualizat decât prin intermediul bătrânului Internet Explorer. Instituții de stat și diverse firme continuă și în 2017 să folosească platforme web a căror funcționalitate depinde de utilizarea IE. Din păcate, același ActiveX este departe de a fi perfect și s-a aflat la baza multor probleme suferite de utilizatorii de Windows. De multe ori, e complet irelevant că este dezactivat implicit în IE. Printr-o simplă notificare adresată unui utilizator atehnic, suportul pentru ActiveX malițios este reactivat și vă pune în pericol toate datele.

Dacă ești convins că nu ești forțat de circumstanțe să ai în continuare IE pe PC, soluția ideală ar fi să te lămurești cum stergi Internet Explorer din Windows 10. În contextul în care este foarte ușor să-l aduci înapoi în caz de nevoie, dacă nu ai intrat în Internet Explorer în ultima lună sau în ultimele două luni, ai face bine să-l dezinstalezi. Procedura este surprinzător de simplă, iar riscurile care ceva să meargă prost sunt minime.

Niciodată nu a fost mai simplu decât în Windows 10 să scapi de Internet Explorer. Cel mai probabil, oficialii Microsoft au facilitat sistemul tocmai pentru a încuraja cât mai multe persoane să facă acest gest. Primul pas pe care trebuie să-l faci este să apeși pe Start și să începi să tastezi Turn Windows Features on or off. Alege primul rezultat. Alternativa implică să intri în Control Panel și să alegi Uninstall a program, urmat de Turn Windows features on or off.

În câteva momente vei întâmpina o fereastră precum cea de mai sus din care poți bifa sau debifa diverse funcții din Windows. În acest caz particular ne interesează doar Internet Explorer 11. Implicit este bifat și ar trebui debifat. După deselectare, confirmă inițierea procesului de dezinstalare cu un click pe OK. În secunda următoare, dacă ai procedat corect, ar trebui să vezi o fereastră suplimentară de confirmare pentru inițierea operațiunii de ștergere. Nu te sfii să apeși pe Yes. Din acel moment vei fi nevoit să aștepți câteva momente în funcție de configurația hardware pe care o ai în sistem. Pentru a finaliza dezinstalarea va fi necesară repornirea sistemului care s-ar putea să dureze un pic mai mult decât de obicei. Ar fi ideal să nu închizi computerul forțat în acele momente.

După repornirea PC-ului, Internet Explorer ar trebui să lipsească din bara de Start și din orice alt colț al Windows 10. Dacă apare în continuare printre rezultatele la căutare, încearcă să-l rulezi o singură dată și vei fi întrebat dacă îl dorești eliminat din respectiva listă pentru că nu mai există. Confirmă acea procedură suplimentară de ștergere. Vizavi de riscuri, eu am urmat acești pași în urmă cu câteva luni și nu am întâmpinat nici un fel de surprize neplăcute sau mesaje de eroare ciudate legate de IE.

În cazul în care ai nevoie să readuci Internet Explorer în Windows 10, este bine de știut că nu trebuie să reinstalezi întregul sistem de operare. Urmând pașii de mai sus, accesează din nou Turn Windows features on or off. Bifează Internet Explorer 10 și confirmă reinstalarea cu un click pe OK.