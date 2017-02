Cum scanezi un cod QR cu Chrome pentru iPhone

Chrome pentru iPhone este unul dintre cele mai bune browsere de iOS, dar nu toate funcțiile incluse în program sunt evidente.

Folosesc Chrome pe iOS încă de la momentul primei versiuni. Indiferent dacă am un iPad sau iPhone în mână, cel mai mare avantaj oferit de Chrome constă în sincronizarea semnelor de carte și a istoricului după ce m-am autentificat cu contul Google. În plus, browserul este și destul de sprinten, deși am realizat în mai multe situații că, Safari s-ar putea să încarce unele pagini mai rapid sau să te ajute să ajungi mai repede la ceea ce cauți atunci când folosești un iDevice.

Trecând peste funcția de bază a browserului Chrome pe iPhone, aceasta este o aplicație care mai are câteva atuuri în mânecă, deși nu sunt evidente. Din motive necunoscute, Chrome te poate ajuta să scanezi rapid un cod QR. Cu toate că nu o folosești foarte des, este aproape imposibil să nu ai o aplicație dedicată pentru acest proces pe smartphone. De acum, dacă ai Chrome, nu mai ai nevoie de altceva.

După ce a ajuns la versiunea 56.0.2924.79, Chrome îndeplinește gratuit și funcția de scanner QR, chiar dacă nu o găsești prin meniul programului. Sunt două moduri prin care poți ajunge la Chrome QR. Prima se aplică utilizatorilor de iPhone 6S și iPhone 7 în variantă standard sau plus. Ca utilizator de gadgeturi cu 3D Touch poți apăsa un pic mai tare pe icoana browserului Chrome, iar din această alternativă de click dreapta poți alege Scan QR Code. Imediat se va activa camera de la smartphone și vei putea scana un cod precum cel de mai jos.

Alternativa pentru soluția descrisă mai sus se aplică celor cărora le lipsește funcția de 3D Touch. Dacă vrei să scanezi un cod QR folosind Chrome pentru iPhone, trage de icoanele de pe ecranul principal în jos pentru a accesa motorul de căutare Spotlight. Tastează QR și imediat vei vedea o imagine similară cu cea de mai jos. Un tap pe Scanează codul QR cu icoana Chrome este suficient pentru a accesa camera și a decripta secretul codului pătrățos.