Cum resetezi un Apple Watch la setările din fabrică dacă ai uitat codul de deblocare

Nu sunt multe probleme pe care le-ai putea întâmpina cu un smarwatch Apple, dar ar fi bine să știi preventiv cum resetezi un Apple Watch la setările din fabrică.

Apple Watch este unul dintre cele mai populare ceasuri inteligente din lume. Motivele sunt multe, dar au legătură mai ales cu fiabilitatea gadgetului și cu faptul că se comportă foarte bine într-o varietate foarte mare de scenarii. Chiar și dacă are momente în care navighează un pic mai greu prin meniuri sau pornește mai greu o aplicație, aproape niciodată nu se blochează complet. Există totuși câteva cazuri în care ar fi bine să înveți cum resetezi un Apple Watch.

Daci ai uitat codul de deblocare de la Apple Watch, ai încercat de mai multe ori să-l introduci și ți-ai dat seama că nu este nici o șansă să-l mai nimerești, mai bine îl resetezi. În acest scop, ai două opțiuni. Prima se poate realiza din meniul telefonului, în cazul în care ai ceasul împerecheat cu un iPhone. A doua necesită conectarea ceasului la cablul de încărcare și urmarea câtorva pași.

În situația în care nu mai poți intra în meniul ceasului, pornește aplicația Apple Watch de pe ecranul principal de la iPhone și accesează meniul General. Aici, te interesează secțiunea Reset. Atinge Erase Apple Watch Content and Settings și confirmă inițierea procesului de resetare. S-ar putea să fii nevoit să-ți introduci parola ID-ului Apple asociat cu telefonul și ceasul cu pricina.

A doua procedură de resetare nu implică să ai ceasul conectat la telefon, dar ai nevoie de un cablu original pentru Apple Watch. Pune ceasul la încărcat folosind cablul și apasă prelung pe butonul de pe lateral din partea de jos. În câteva momente, ar trebui să ți se afișeze opțiunile de închidere completă – Power Off și SOS. În acel moment, apasă mai tare pe ecranul de la Apple Watch până vibrează și vei câștiga o opțiune suplimentară – Erase all content and settings. Optează pentru aceea și încarcă-te cu răbdare. Procesul s-ar putea să dureze 10-15 minute. După acest proces, ar trebui să-l poți reîmperechea cu un iPhone.

E foarte important de reținut că metodele de mai sus nu te ajută să scapi de contul iCloud asociat unui Apple Watch. Un smartwatch Apple poate rămâne blocat pentru totdeauna și se transformă în bibelou dacă nu șii numele de utilizator și parola de iCloud care au fost folosite anterior în tandem cu el.