E bine să știi cum îți închizi telefonul cu comenzi vocale, atunci când vrei să îți impresionezi prietenii sau pur și simplu este prea departe pentru a mai pune mâna pe el.

Google Assistant este cel mai performant asistent virtual la ora actuală. Poate să răspundă la o serie foarte stufoasă de comenzi vocale. Îți oferă cele mai utile informații atunci când ai nevoie și e printre singurele astfel de soluții care poate lua în considerare un schimb de replici anterior pentru a-ți da sentimentul unei conversații naturale cu o persoană.

Cel puțin momentan, singura sa problemă ține de limbile străine suportate. Deși există promisiuni că vor fi adăugate mai multe limbi în lunile și anii ce urmează, este puțin probabil ca limba română să fie pe lista priorităților. Chiar și în aceste condiții, cu o replică simplă, te poți învăța cum îți închizi telefonul cu comenzi vocale folosind cel mai nou asistent virtual al Google. Ține doar de tine care vor fi cuvintele cheie pe care le vei asocia acestei acțiuni.

Deși este fascinant faptul că în mod nativ Google Assistant nu îți poate închide telefonul, această limitare se poate remedia cu ușurință. Ai nevoie doar de una dintre aplicațiile terțe care realizează această sarcină din Google Play. Eu personal am optat pentru Screen Off and Lock. Instaleaz-o gratuit și imediat după acordă-i permisiunea să-ți administreze telefonul. Deși sună un pic ciudat, faptul că un program îți poate închide ecranul și îți poate pune gadgetul în standby intră la categoria administrare Android. Imediat vei vedea că pe ecranul principal ai o icoană nouă intitulată Screen Off.

Rămâne partea de configurare a Google Assistant. Dacă îl ai instalat, ține apăsat câteva momente pe butonul principal al telefonului până când pornește. Apasă pe butonul din dreapta sus al noi ferestre pentru a intrat în panoul de configurare. Din nou, fă un tap pe cele trei puncte din dreapta sus pentru a vedea lista de opțiuni a asistentului virtual. Fă un al doilea tap pe Settings. Din meniul Phone, accesează OK Google Detection și bifează cele două opțiune aflate pe această pagină. Opțional, s-ar putea să fi nevoit să zici Ok Google de trei ori pentru ca telefonul să-ți recunoască vocea pe viitor.

Revino din nou în fereastra Settings și accesează Shortcuts, ultimul buton din partea de jos a listei. Apasă pe + în dreapta jos și introdu în prima linie cuvintele pe care vrei să le rostești după Ok Google ca ecranul să se închidă și telefonul să intre în standby. Eu am optat pentru Lock Phone. În cel de-al treilea rând din această pagină, tastează Open Screen Off. Apasă pe Save în dreapta sus pentru a salva noua scurtătură. Din acest moment, este suficient să zici Ok Google Lock Phone și telefonul va intra în stanbdy. Singura mențiune pe care aș mai adăuga-o este să-ți pui telefonul în Engleză în cazul în care ceva nu funcționează în Română.