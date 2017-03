Necesită un pic de ambiție și răbdare, dar nu este imposibil să înveți cum instalezi ultimul sistem de operare Apple pe orice laptop.

Timp de câțiva ani, am încercat să instalez orice versiune de MacOS X pe Windows. Chiar și după ce mi-am luat un Mac, am continuat să fac eforturi pentru a rula pe un PC cel mai nou sistem de operare lansat de Apple. Cum era de așteptat, procesul nu este cel mai simplu din lume, dar cu un pic de răbdare, poate fi realizat. Secretul este să nu-ți pierzi speranța și să ai o configurație hardware decentă. De asemenea, dacă vrei să știi cum instalezi macOS Sierra pe Windows, ar fi bine să ai 8GB RAM dintre care 4 să-i sacrifici pentru mașina virtuală.

Am trecut printr-o serie foarte stufoasă de experimente nereușite, dar e bine de reținut că această sarcină nu este imposibilă. După câteva tentative, vei câștiga posibilitatea de a rula aplicațiile preferate de Mac, de a testa propriile aplicații și de a utiliza Xcode – platforma software pentru realizarea de programe pentru iOS. Aceasta din urmă ruleaza și va rula întotdeauna doar pe macOS.

Cum instalezi ultimul sistem de operare Apple pe orice laptop folosind o imagine ISO

Dacă vrei să instalezi orice sistem de operare în mașină virtuală ai nevoie de o imagine cu respectivul SO. Ar fi de preferat ca respectivul fișier să fie de tip ISO și să fie procurat legal, nu de pe torrent. În acest scop, pentru câteva minute sau câteva ore ai nevoie de un Mac de la un prieten. Doar în acest mod îți vei putea crea propriul ISO pe care să-l folosești la instalare. Ai putea și să descarci macOS Sierra în variantă completă de macdrug.com și să îl transformi în ISO folosind PowerISO. Acesta din urmă, chiar și în varianta trial, are un buton Intitulat Convert în meniul Tools. Alege Image Converter din următoarea secțiune și la Source File optează pentru DMG-ul cu macOS Sierra descărcat anterior. Bifează ca destination file ISO și alege o locație de destinație. Confirmă cu OK și așteaptă 10 – 15 minute în funcție de sistem.

În situația în care poți pune mâna pe un Mac pentru câteva ore, primul pas pe care trebuie să-l faci este să descarci kitul de instalare pentru macOS Sierra. Acesta este oferit gratuit în AppStore la această adresă. După descărcare, va apărea în lista de aplicații instalate. Urmează conversia fișierului descărcat de pe serverele Apple în ISO. Pentru acest proces vei introduce câteva comenzi în Terminal. Utilitarul Terminal care permite introducerea de linii de comandă se găsește în Launchpad la secțiunea Other sau în căutarea Spotlight cu lupa din colțul din dreapta sus.

Din momentul în care a apărut Instal macOS Sierra în Launchpad, poți trece la introducerea comenzilor în Terminal cu foarte mare atenție. Ca principiu de funcționare, acestea vor crea o nouă imagine ISO, vor monta fișierul original în Finder, vor șterge fișierele inutile și vor copia fișierele utile instalării de macOS într-un document ISO. Confirmă fiecare comandă cu Enter în cazul în care nu este procesată automat în momentul în care ai folosit copy-paste.

hdiutil attach /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg -noverify -nobrowse -mountpoint /Volumes/install_app

hdiutil create -o /tmp/Sierra.cdr -size 7316m -layout SPUD -fs HFS+J

hdiutil attach /tmp/Sierra.cdr.dmg -noverify -nobrowse -mountpoint /Volumes/install_build

asr restore -source /Volumes/install_app/BaseSystem.dmg -target /Volumes/install_build -noprompt -noverify -erase

rm /Volumes/OS\ X\ Base\ System/System/Installation/Packages